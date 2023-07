Bus. Collegamenti tra Grosseto e Marina, novità da domani

Grosseto: Da venerdì 14 luglio 2023, saranno in vigore delle modifiche ai servizi extraurbani tra Grosseto e Marina. In particolare, per quanto riguarda la linea g10 Grosseto-Marina, la corsa giornaliera delle ore 19.35 da Marina di Grosseto a Grosseto Fs sarà effettuata soltanto nei giorni festivi. La corsa festiva delle ore 19.45 da Marina di Grosseto a Grosseto Fs sarà invece sostituita dalla nuova corsa della linea 1/G Riva del Sole-Castiglione della Pescaia-Grosseto: ovvero la nuova corsa giornaliera delle 19.30 da Riva del Sole-Marina di Grosseto (arrivo alle 19.49)-Grosseto Fs.



Ulteriori dettagli sono consultabili sul sito at-bus.it.