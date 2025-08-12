Bus At: At: A settembre ripartono linee e corse per studenti e pendolari

Sul sito at-bus.it tutte le info sulle linee che rientreranno in servizio il 15 settembre

Una pagina ad hoc per informare pendolari, genitori e studenti del servizio che ci sarà a servizio delle scuole e non solo. Appello alle scuole per comunicare calendario e orari di entrate e uscite. Informazioni utili per nuovi abbonati, con tutorial e regole di comportamento.

Grosseto: Preparativi per il rientro a lavoro e a scuola. Sul sito di Autolinee Toscane trovi le info provvisorie sulle linee e le corse che dal 15 settembre saranno svolte per aumentare l’offerta in occasione della ripresa delle lezioni e del ritorno a pieno regime delle attività lavorative. Un insieme di informazioni utili per consentire a lavoratori, famiglie e studenti di informarsi e pianificare con anticipo i propri spostamenti.

Già da qualche giorno è possibile consultare tutte le linee, divise per i territori della toscana, che tra poche settimane saranno ripristinate, avendo così un quadro delle tratte e degli orari. Tutto visibile, con documenti PDF e quadri orari, alla pagina https://www.at-bus.it/it/serviziscolastici.

I quadri orari riflettono il servizio così come terminato a metà giugno, e potrebbero quindi subire piccole variazioni sulla base di ottimizzazioni richieste dagli enti locali e sulla base delle necessità che emergeranno dalle prossime settimane. La pagina è per questo in continuo aggiornamento e si consiglia, prima di mettersi in viaggio, di controllare le ultime novità.

Molte di queste linee, servendo anche gli istituti scolastici, saranno calibrate, per orari e percorsi, sulla base degli ingressi e uscite dalle scuole a regime. Per questo motivo Autolinee Toscane invita tutti gli istituti scolastici a comunicare il prima possibile a provveditorati, istituzioni locali ed enti preposti, la propria organizzazione, calendario e orario di entrata e uscita, sia provvisoria che definitiva, perché solo così, l’azienda potrà apportare eventuali modifiche nei tempi tecnici necessari, per dare la miglior risposta e servizio più efficiente che, senza informazioni puntuali, non potranno essere effettuati.

Con questa iniziativa Autolinee Toscane, nonostante le possibili modifiche che potrebbero avvenire, ha voluto anticipare le principali informazioni utili per scegliere l’autobus, dando modo di conoscere gli orari provvisori delle linee invernali e scolastiche, le tariffe, le modalità di acquisto e le risposte alle domande più frequenti.

LINEE, SERVIZIO E ORARI CHE SCATTANO DAL 15 SETTEMBRE:

Le linee e gli orari che scatteranno dal 15 settembre ricalcano quelli del servizio che si è concluso a giugno. Alla pagina https://www.at-bus.it/it/serviziscolastici si possono sfogliare i PDF quadri orari, con i percorsi e i relativi orari di passaggio.

Gli orari pubblicati sono calibrati anche in base al calendario scolastico e agli orari di entrata e di uscita delle lezioni a regime. Eventuali modifiche a quanto già pubblicato saranno comunicate ad inizio settembre, sulla base di ulteriori indicazioni delle scuole e degli enti locali. Attualmente non è possibile pianificare sul travel planner le linee che saranno in vigore a metà settembre, questa opzione sarà comunicata non appena saranno aggiornati gli orari.

N.B. Si precisa inoltre che nelle prime settimane ogni istituto scolastico potrebbe variare, in autonomia e sulla base delle esigenze del singolo istituto, giorni e orari di entrata e uscita delle lezioni che potrebbero non coincidere con i passaggi dei bus programmati.

ABBONAMENTI. SCADENZE E AGEVOLAZIONI:

Per poter prendere il bus è necessario avere un titolo di viaggio valido. Per chi è pendolare o studente ovviamente c’è la comodità dell’abbonamento. Se si decide di utilizzare l'autobus tutto l'anno, l'abbonamento studente o annuale sono quelli adatti. Ogni abbonamento può essere acquistato dal giorno 20 del mese precedente a quello di validità. Quindi, ad esempio, l’abbonamento 10 mesi studenti, sarà acquistabile solo a partire dal 20 agosto.

Il costo dipende dalla tratta, dall’ISEE e da eventuali ed ulteriori agevolazioni che potrebbero essere date da Province, Città Metropolitana o Comuni, a cui è necessario rivolgersi per conoscere iniziative specifiche. Per poter acquistare un qualsiasi abbonamento è necessario avere un profilo registrato sullo shop di Autolinee Toscane. Se si riscontrano difficoltà o si vuole comprendere tutta la procedura si può seguire l’apposita guida alla registrazione oppure chiedere informazioni usando il form parla con at (https://www.at-bus.it/it/parla-con-at/form-parla-at)

N.B. Un nuovo iscritto minorenne o uno studente, seppur già registrato, ma diventato maggiorenne, deve fare la registrazione.

NORME DI COMPORTAMENTO: COME SI VIAGGIA

Per prendere il bus ci sono regole e indicazioni utili per non sbagliare. Si deve avere un titolo di viaggio valido: oltre ad averlo (Qui tutte le info su dove acquistarlo https://www.at-bus.it/it/doveacquistare) si ricorda che i biglietti e i carnet devono essere timbrati se cartacei o attivati se digitali, conservati integri e mostrati ai controllori; l’abbonamento, invece, è del tutto digitale. In caso di verifica basterà presentare il proprio codice fiscale.

Attendere il bus alla fermata: Segnalare l’intenzione di salire (alzando la mano) ed evitare di spingersi o sporsi sulla sede stradale, soprattutto in prossimità dell’arrivo del bus. Il viaggio: Si sale dalla porta anteriore, ci si distribuisce su tutto il mezzo, si occupa un solo posto a sedere, non si disturba gli altri (non urlare o non usare cellulare a volume alto), non si sporca o danneggia il bus, non si usano segnali di emergenza se non in caso di pericolo, non si fuma (anche sigarette elettroniche), non si getta oggetti dal veicolo. La discesa: Per fermarsi alla fermata scelta è necessario segnalare di voler scendere premendo il pulsante e recarsi alla porta di uscita con un po’ di anticipo.

Seguire queste indicazioni consentono di salire e viaggiare in sicurezza, ma anche evitare di produrre inutili attese nella fase di discesa e salita, provocando anche sensibili ritardi. Il non rispetto di alcune di queste azioni potrebbero anche comportare una interruzione di servizio e quindi un ritardo o, talvolta, anche la soppressione della corsa. Su tutti i bus sono presenti telecamere e ogni trasgressore sarà identificato e sanzionato.

PER CHI VIAGGIA PER LA PRIMA VOLTA:

Per capire come si prende il bus, dove, quando e i percorsi, Autolinee Toscane ha introdotto molti strumenti. Primo su tutti l’app at bus, dove è possibile pianificare e acquistare il viaggio, controllare le linee, le fermate, i percorsi, vedere il tempo reale del passaggio dei bus, nonché mettere tra i preferiti luoghi, punti di arrivo o partenza, linee e restare sempre aggiornati sulle eventuali modifiche. Sull’app inoltre è possibile anche acquistare direttamente biglietti e abbonamenti ed avere tutto a portata di smartphone. Anche sul sito è possibile, per provincia, per linea, percorso e tabella oraria, consultare avvisi, deviazioni e variazioni.

Per dettagli e ulteriori informazioni è possibile anche consultare le FAQ, contattare il numero verde o scrivere direttamente all’azienda attraverso il form “Parla con AT” dove, se qualcosa non funziona o avete suggerimenti, si può scrivere un reclamo.