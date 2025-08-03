Bus a tariffa ridotta per studentesse e studenti universitari di Pisa

Tariffe ridotte anche per abbonamenti annuali e trimestrali.

Pisa: Estese a chi frequenta la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna. Niente più età massima di 26 anni. Sono le novità del rinnovo, in vista del nuovo Anno Accademico, della convenzione TPL con Autolinee Toscane riservata a studentesse e studenti universitari a Pisa per fruire nell’area urbana delle agevolazioni sugli abbonamenti urbani trimestrali e annuali.

In questi giorni, stanno giungendo tutti i via libera da parte dei soggetti istituzionali coinvolti nell’operazione che si aggira complessivamente intorno ai 213mila euro. Regione Toscana, tramite la sua Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, contribuirà con circa 86 mila e 500 euro, il Comune di Pisa con quasi 32 mila euro, il resto sarà garantito da Università di Pisa e dalle new entry Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna.

La nuova convenzione avrà validità dal 1° settembre 2025 al 31 luglio 2026.

Potranno fruirne anche dottorande e dottorandi, specializzande e specializzandi, perfezionande e perfezionandi, visiting student.

Il costo dell’abbonamento mensile agevolato si ridurrà dai 38,70 euro di quello ordinario ai 14 euro per chi ha un ISEE inferiore ai 36.151,98 euro o ISEE Universitario, e a 22 euro per chi invece supera la soglia.

Gli abbonamenti trimestrali avranno un costo agevolato di 40 euro (sotto soglia Isee) e 55 euro (sopra soglia). Per gli abbonamenti annuali il costo agevolato ammonta rispettivamente a 80 e 110 euro.

“Questo non è solo un rinnovo ma un ampliamento della convenzione”, commenta il presidente Eugenio Giani. “Confermiamo – aggiunge Giani - l'impegno della Regione per una mobilità sostenibile e accessibile, che valorizza Pisa come polo universitario di eccellenza e rafforza il legame tra territorio e comunità studentesca. Le agevolazioni tariffarie rappresentano un segnale tangibile di attenzione verso le nuove generazioni e un investimento nella qualità della vita urbana. Abbiamo sempre lavorato per rendere la Toscana sempre più accogliente per chi sceglie di studiare nelle nostre università”.

"Non solo rinnoviamo ma estendiamo il raggio delle agevolazioni, perché abbiamo voluto rafforzare ulteriormente le nostre politiche per il diritto allo studio universitario”, dichiara l’assessora all'Università e Diritto allo Studio Universitario Alessandra Nardini. “Abbattere le barriere economiche che possono ostacolare il percorso formativo delle ragazze e dei ragazzi che studiano in Toscana – prosegue - è dalla sempre una priorità assoluta per la nostra Giunta regionale e le agevolazioni per la mobilità studentesca vanno proprio in questa direzione. Garantire tariffe accessibili per il trasporto pubblico significa permettere a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza, di vivere pienamente l'esperienza universitaria e di accedere a tutti i servizi che la città di Pisa offre, oltre ovviamente ad avere un valore importante anche sul fronte dell'incentivazione della mobilità sostenibile.

Questa misura si affianca alle altre azioni regionali per garantire concretamente il diritto allo studio universitario, come sancito dalla nostra Costituzione, dalle borse di studio, incluso gli alloggi, al servizio mensa. L'investimento nella formazione delle nuove generazioni è l'investimento più importante che possiamo fare per il futuro della nostra comunità”.

"Questo rafforzamento della convenzione per gli studenti universitari di Pisa – osserva Stefano Baccelli, assessore alle Infrastrutture e Mobilità - è un ulteriore passo concreto che la Regione Toscana compie per promuovere una mobilità sempre più integrata e sostenibile. Gli abbonamenti agevolati non solo alleggeriscono il carico economico sulle famiglie degli studenti, ma incentivano l'utilizzo del trasporto pubblico locale, contribuendo alla riduzione del traffico privato e delle emissioni inquinanti. Questa misura si inserisce perfettamente nella strategia regionale per una mobilità green e accessibile, che vede nel Tpl un pilastro fondamentale per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori. L'estensione della convenzione fino al 2026 garantisce continuità e programmazione, elementi essenziali per consolidare le abitudini di mobilità virtuosa tra i giovani”.

“Intercettare e soddisfare le esigenze degli studenti universitari è la nostra missione - ricorda il Presidente del DSU Toscana Marco Del Medico - e il rinnovo della convenzione di proroga delle agevolazioni per il trasporto pubblico locale risponde alla necessità di una mobilità urbana sostenibile ed economica che oggi viene estesa oltre i 26 anni e ai dottorandi e borsisti delle scuole di eccellenza. Per questo motivo l'Azienda DSU Toscana destina a questa iniziativa, grazie alla Regione Toscana e al pari dell'Università degli Studi di Pisa, il contributo finanziario maggiore per incrementare l'offerta di servizi di supporto agli iscritti degli Atenei toscani in aggiunta a quelli già erogati dal DSU quali la borsa di studio, il posto alloggio nelle residenze universitarie e i pasti somministrati nelle mense che contribuiscono a far raggiungere alle Università posizioni elevate nelle classifiche di settore come quella Censis recentemente pubblicata”.

Per ottenere l’agevolazione occorrerà accedere al sito web di Autolinee Toscane www.at-bus.it e, come di consueto, registrarsi preventivamente nella sezione “Acquista” (shop.at-bus.it) indicando la tipologia di agevolazione richiesta.