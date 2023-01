Buoni risultati per le giovanili dell’Hc Castiglione nel fine settimana

Castiglione della Pescaia: Sconfitta di misura per l’under19 a Sarzana. Strepitosa vittoria per l’under15 contro il Sarzana. Una vittoria contro il Forte dei Marmi e una sconfitta contro il Sarzana, per l’under 13



Dopo la strepitosa vittoria in serie A2 della Blue Factor, che si è installata al secondo posto in classifica, nel fine settimana in pista le squadre giovanili, ad accezione della serie B che ha rinviato la sua partita a Forte dei Marmi. L’under 19 di Enrico Mariotti ha spaventato il Sarzana: sotto 4-0, i biancocelesti nella ripresa sono rientrati a contatto con i liguri, cedendo solo nel finale per 5-4. Spettacolare il successo dell’under 15 di Alberto Aloisi: il Sarzana avanti 2-0, si è arreso alla tripletta di Riccardo Palushi, che ha permesso al Castiglione, con una gara perfetta, di vincere la prima partita in campionato. Doppio impegno per l’under13 di Alessandro Brizzi: nel recupero della 9° giornata senza storia il successo al Casa Mora contro il Forte dei Marmi per 5-0. Niente da fare invece a Sarzana anche se la Skipper Beach è rimasta in gara nel primo tempo, con i liguri che hanno poi allungato nella ripresa fino al 9-3 finale.