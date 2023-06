Montefiascone: Determinante apporto del Comune di Montefiascone alla buona riuscita del progetto FrancigenAvis.





In prima linea la Sindaca Giulia De Santis: “Dopo la tappa che ha toccato Montefiascone, lo scorso 16 Maggio - sottolinea - ho voluto partecipare all’ultima tappa, raggiungendo insieme ai pellegrini Piazza San Pietro. Una meravigliosa esperienza che ha portato tante persone provenienti da tutta Italia a scoprire le nostre bellezze, le ricchezze del nostro territorio lungo la via Francigena. Il ringraziamento va a Avis Nazionale per aver ideato il tutto, ad Avis Provinciale e, soprattutto, alla sezione Avis di Montefiascone, per l’entusiasmo con cui presenta a noi Amministrazione le iniziative che intraprende costantemente e per l’impeccabile organizzazione. Un ringraziamento particolare al mio delegato alla cultura, Renato Trapè, per essersi reso disponibile a far conoscere ai nostri graditi ospiti i monumenti più importanti di Montefiascone , a tutte le associazioni che hanno contribuito ed aiutato ed alla nostra polizia locale per aver affiancato come sempre”.