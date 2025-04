Buona la prima: debutto con doppia vittoria per il Big Mat Bsc di softball

In Serie B le biancorosse si sono imposte per 10-3 e 10-0 allo Scarpelli contro il Fisciano

Grosseto: Buona la prima per il Big Mat Bsc Grosseto di softball. Le biancorosse di Verrecchia si sono imposte al debutto stagionale in Serie B per 10-3 e 10-0 contro il Fisciano. “Le avversarie – commenta il manager Paolo Verrecchia – si sono presentate sul nostro campo senza timori e senza alcuna titubanza. La prima partita è stata vinta dalla nostra squadra con il punteggio di 10 a 3, ma si tratta di un risultato bugiardo: le avversarie non ci hanno regalato nulla. Grazie a una prestazione perfetta di Stefania Balloni in pedana, a una difesa attenta e a un attacco determinato, siamo riusciti a chiudere l’incontro con questo risultato favorevole”.

Le biancorosse sono riuscite a imporsi anche in gara2. “La seconda partita – continua il manager - è stata un po’ più in discesa. In pedana si è presentata Giulia Verrecchia, che ha offerto una prestazione di alto livello, concedendo molto poco alle avversarie. L’attacco, scrollatosi di dosso gli ultimi imbarazzi, ha iniziato subito a colpire con forza, chiudendo la gara con un netto 10 a 0. Oltre alle ottime prove di Stefania Balloni e Giulia Verrecchia in pedana, vanno sottolineati anche una presa spettacolare di Lisa Trovò all’esterno centro e un triplo di Giorgia Marianello in battuta”.