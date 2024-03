Argentario: Si, tutto Artemare Club e il suo “timoniere” il comandante Daniele Busetto fanno gli auguri marinareschi di buon vento al comandante Alessandro Galeani nuovo presidente dell’Associazione Marittimi Argentario che opera da 18 anni in favore dei lavoratori del mare, facendo sentire la propria voce con le istituzioni per gli aspetti legislativi e non solo, ma anche effettuando la ricerca del lavoro per i tanti marittimi in assenza di un imbarco, attività portata avanti negli anni con grande successo e numeri altissimi.



Durante la recente assemblea dei soci si sono tenute le operazioni di voto relative all’elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio, scadendo il mandato biennale del presidente capitano di macchina Massimo Costanzo e del relativo consiglio direttivo e all’unanimità è stato eletto il nuovo presidente Alessandro Galeani (nella foto con il comandante Busetto) e il nuovo consiglio, che adesso è formato da Emilio Picchianti - vicepresidente, Massimo Costanzo - tesoriere, Federica Loffredo, Arianna Chiocca e Angela Vaiani nella segreteria e dai consiglieri Stefano Ballerano, Paolo Ballerano, Cristiano Schiano, Valerio Fanciulli, Filippo Lauro, Mario Ballini, Roberto Vongher, Omar Solari e Ivo Baffigi. Alessandro Galeani è il comandante la maestosa Vallicelli a vela “H2O” spesso vincente nelle regate dei Maxi, imbarcazione molto amata da residenti e forestieri a Porto Santo Stefano, il suo accogliente home port!