Buon compleanno, Biblioteca! 20 anni di cultura a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Ricorrono quest'anno i 20 anni dall'apertura della sede attuale della Biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia, intitolata allo scrittore Italo Calvino. Era il 5 giugno 2005 quando, completato l'allestimento in Piazza Garibaldi nel palazzo che accoglie anche la Sala del Consiglio comunale, la nuova Biblioteca aprì le porte ai cittadini.

«E’ con grande gioia ed un pizzico di orgoglio - dichiara la sindaca Elena Nappi – che il 5 giugno celebriamo un traguardo significativo: i 20 anni della Biblioteca Italo Calvino di Castiglione della Pescaia. Un luogo che, fin dalla sua apertura, ha rappresentato un faro di cultura, conoscenza e comunità. In questi vent'anni, la nostra biblioteca è diventata un punto di riferimento per tutti. È un luogo dove le pagine dei libri si sono intrecciate con le storie delle persone, dove il sapere è stato condiviso e dove le idee hanno preso vita. È un ambiente accogliente, dove ogni visitatore ha trovato un angolo di tranquillità, un momento di riflessione e, perché no, anche di svago. Intitolare questa biblioteca a Italo Calvino non è stata solo una scelta simbolica, ma un atto di amore verso un grande autore che ha saputo descrivere la meraviglia del mondo attraverso le sue parole. Le sue storie ci invitano a sognare, a esplorare e a guardare oltre l'orizzonte. In questo spirito, speriamo che la nostra biblioteca continui a ispirare generazioni di lettori, a stimolare la curiosità e a promuovere la cultura in tutte le sue forme. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto: la direttrice della biblioteca, i bibliotecari, gli operai e, soprattutto i lettori, che con la loro passione per i libri hanno dato vita a questo luogo. Continueremo ad impegnarci per innovare ed offrire nuovi servizi, eventi e attività che possano arricchire la nostra comunità. Vogliamo che la Biblioteca Italo Calvino rimanga un luogo vivo, un laboratorio di idee e un punto di incontro per tutti. Siete tutti invitati a festeggiare con noi non solo questi 20 anni, ma anche il futuro che ci aspetta con l’augurio che questa biblioteca possa continuare a crescere, a sorprendere e a unire le persone, proprio come ha fatto finora».

La Biblioteca di Castiglione della Pescaia è un luogo che celebra non solo la letteratura ma anche il legame speciale con Italo Calvino, del quale porta il nome, che scelse Roccamare come suo rifugio e luogo di ispirazione per tanti suoi racconti. Musica, rappresentazioni teatrali, letture di libri e performance sono in programma il 5 giugno per festeggiare questo importante traguardo raggiunto da uno dei luoghi di cultura più importanti per Castiglione della Pescaia. A partire dalle 10:00, all'interno della Biblioteca, che sarà aperta al pubblico ma non effettuerà prestiti, si svolgerà il divertente spettacolo per bambini "Barba Fantasy Show" con Edoardo Nardin; alle 16:00 "Stai per cominciare a leggere…", una serie di letture con gli attori del Teatro Studio sulla storia delle Biblioteche attraverso i libri; alle 18:00, nel giardino della Biblioteca il gruppo "I fuori dal Comune" propone "Non sono solo canzonette", un concerto con canzoni ispirate da libri; alle 21:00 presso l'Orto dei Frati, Maria Cassi e Leonardo Brizzi porteranno in scena "La solita zuppa", uno spettacolo teatrale incentrato sulla figura di Luciano Bianciardi.

Le celebrazioni per i 20 anni della Biblioteca chiuderanno sabato 14 giugno alle 21:00 con "Le case del malcontento", uno spettacolo teatrale itinerante per le vie del borgo tratto dall’omonimo libro di Sacha Naspini.