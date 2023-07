Buon compleanno alla piscina di Giuncarico. E sono 40!

Giuncarico: Dopo la riapertura della piscina avvenuta il 1° luglio, ci sarà un importante evento l’8 luglio per festeggiare i 40 anni dall’inaugurazione di questa struttura così cara alla comunità di Giuncarico.



A fine giornata, dopo il regolare orario di apertura, a partire dalle 20:00 avrà inizio la festa di compleanno della piscina con l’intervento del sindaco di Gavorrano Stefania Ulivieri. A seguire sarà possibile cenare a bordo piscina con le pietanze presenti presso i banchi gastronomici realizzati a cura delle associazioni di Giuncarico (Il Mandorlo e il Circolo Arci di Giuncarico).

«La serata - spiegano gli organizzatori - continuerà con la conduzione di Daniele Reali, persona di importanza rilevante per la comunità di Giuncarico, nonché direttore editoriale del quotidiano Ilgiunco.net, che ci accompagnerà lungo un percorso che andrà a raccontare la storia della comunità giuncarichese e della vita della piscina in questi 40 anni tramite ricordi, letture, estratti di vita. Sarà allestita una mostra fotografica permanente lungo i muri perimetrali della piscina per il recupero storico della comunità e per un percorso che va ad abbracciare alcuni dei momenti più significativi del paese e delle persone che ne hanno, in qualche modo, fatto la storia. A seguire, fino a mezzanotte, musica insieme a DJ COCOLA».

La gestione della piscina è affidata a due imprese: Melograno Società Cooperativa Sociale e Amatori Nuoto Follonica. Le due realtà metteranno in campo, per gli anni a venire, diverse figure professionali qualificate quali istruttori di nuoto; verranno, infatti, organizzati, durante gli orari di apertura dell’impianto, attività ludico-motorie da svolgere in acqua per tutte le età.

Durante tutto l’orario di apertura, ad orario continuato, sarà possibile effettuare nuoto libero e balneazione libera, previo pagamento del biglietto di ingresso, sempre con la presenza di un assistente bagnanti in grado di garantire la sicurezza durante la balneazione.

Per quanto riguarda l’organizzazione di corsi di gruppo, saranno organizzati corsi di nuoto singoli e di gruppo.

Il punto ristoro all’interno del complesso sarà gestito dalla Cooperativa Melograno.

In conclusione, il progetto di gestione vuole valorizzare la storia di una struttura sportiva, la piscina di Giuncarico, che 40 anni fa è stata realizzata dalla volontà della comunità di Giuncarico, dall’Amministrazione comunale, da aziende locali e dai tanti cittadini attraverso sottoscrizioni e lavoro di volontariato

Tutta la comunità giuncarichese è invitata a partecipare all’evento dell’8 luglio a partire dalle 20:00 e a tornare a trascorrere le giornate estive in piscina, invitando anche amici e conoscenti a conoscere questa piccola perla della Maremma!