Bullismo: Fabrizio Rossi (FDI): “Approvata legge che punta a prevenzione”

Roma: “Esprimo la massima soddisfazione per l’approvazione in Aula del disegno di legge sul bullismo. Finalmente per la prima volta viene catalogata questa fattispecie di reato, che merita particolare attenzione da parte di tutti, visto che principalmente vede coinvolte le fasce di popolazione tra le più deboli come quelle dei minori.

Prevenire è molto importante, come è importante il percorso riabilitativo e di recupero psicologico rivolto ai giovani e alle famiglie colpite da questa terribile piaga. Il testo approvato oggi in Aula, tra l’altro condiviso e votato da tutte le forze politiche dell’arco parlamentare, dimostra motivo di grande orgoglio per tutto il Paese”. È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente Commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta per l’infanzia e l’adolescenza.