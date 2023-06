Bulli & Pupe torna a ballare sul palco del Teatro Moderno

Giovedì 15 giugno gli allievi della scuola di ballo, daranno dimostrazione delle loro capacità nel saggio di fine anno



Grosseto: La scuola di ballo Bulli & Pupe torna sul palco per la prima volta dopo la pandemia. L’appuntamento è al Teatro Moderno, giovedì 15 giugno alle ore 20.30: i biglietti sono già sold out.

Da settembre 2022 a giugno 2023 in via Marsala 17 a Grosseto, sede dell’istituto, si sono susseguite molte attività: è stato un anno ricco di lezioni e di nuovi corsi. Uno staff numeroso che insieme con la titolare e insegnante di balli caraibici Katia Remati ha preparato gli allievi per il tanto atteso show finale.

«Sono stati mesi impegnativi ma ricchi di tante soddisfazioni – spiega Katia Remati –. I nostri allievi sono pronti e faranno divertire tutti gli spettatori con la loro voglia di ballare e di dare il massimo collaborando insieme per la riuscita dell' evento. Ringrazio tutti coloro che ci hanno dato fiducia, adesso è tempo di mettere in mostra i risultati di tutto il lavoro che abbiamo fatto da settembre ad oggi».





Ad esibirsi nello spettacolo saranno gli allievi di tutti i corsi per adulti e bambini: salsa, bachata, twerk, reggaeton, salsa urban, laboratorio coreografico, danza del ventre, baby dance, tango argentino e Balla & Snella. Ballerini e pubblico sono pronti a vivere tutte le emozioni del saggio di fine anno, risultato di un duro lavoro ma anche di tanta passione.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 339 8660970 oppure rivolgersi alla segreteria della scuola, in via Marsala 17 a Grosseto.