Buenos Aires, la magia di una città letteraria

Per i Pomeriggi Culturali a Villa Donati, giovedì 22 settembre - ore 17:30

Grosseto: Nel pomeriggio di giovedì 22 settembre presso Villa Donati, Renata Adriana Bruschi presenta il libro Alma Buenos Aires, guida letteraria al mito di una città, edito a maggio scorso da MnM Print di Mantova e curato da Vittorio Bocchi, con disegni di Attilio Rossi tratti da "Buenos Aires en Tinta China" e una scelta di rare fotografie realizzate a Buenos Aires intorno all'anno 1900. Martino Rigacci, giornalista ANSA, dialoga con l'autrice, tracciando insieme un percorso nel tempo e nello spazio, alla ricerca dei luoghi, delle persone, degli episodi da cui è scaturita la fama letteraria della capitale argentina.

La presentazione si tiene nel giardino antistante Villa Donati, in via Manetti, alle ore 17:30 e sarà trasmesso in streaming da MaremmaNews.

L'incontro mette al centro dell'attenzione Buenos Aires, selezionata dall'UNESCO nel 2011 come capitale mondiale del Libro, distinzione che va a sommarsi a quella ottenuta alcuni anni prima quando è stata inserita nella rete delle città creative dalla stessa agenzia ONU. Il talento creativo è di casa e le occasioni per gli appassionati delle belle lettere sono innumerevoli. La serata intende andare oltre i limiti della città latinoamericana, prendendo inoltre in considerazione gli aspetti che rendono attrattive le città con un ricco passato letterario, una tendenza con effetti positivi nella vita sociale degli abitanti e con ricadute nell'economia locale. Da quando Melina Mercouri a metà anni Ottanta ha coinvolto i ministri europei della cultura dei singoli Stati comunitari, diverse sono le iniziative, su scala internazionale, volte a sensibilizzare le amministrazioni perché valorizzino la dimensione letteraria delle singole città.

Renata Adriana Bruschi, docente presso il Polo Liceale Aldi, ha coordinato il progetto “La Maremma per Dante” a Grosseto, scrive sui rapporti letterari tra Italia e Argentina e collabora con il blog “I libri di Mompracem” curato da Paolo Ciampi.

Martino Rigacci, giornalista, nato a Buenos Aires, laurea in Economia e Commercio all'Università di Firenze, responsabile in America Latina dell'Agenza ANSA dal 2004 al 2018, insieme a Elena Llorente, ha scritto El ultimo nazi. Priebke de la Argentina a Italia. Juicio a medio siglo de Historia, edito da Sudamericana nel 1998.

La partecipazione all'incontro è libera. Per info libroabordo@gmail.com