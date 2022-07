Bseball, Big Mat Bsc vince gara uno contro il Torre Pedrera

I ragazzi del manager Stefano Cappuccini s’impongono 11-1 allo stadio Simone Scarpelli



Grosseto: Prosegue la stagione positiva del Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi sono riusciti ad avere la meglio in gara uno contro il Torre Pedrera Falcons, imponendosi per 11-1 per manifesta all’ottavo inning. Il match, svoltosi allo stadio Simone Scarpelli, ha visto i ragazzi del manager Cappuccini passare in vantaggio per 3-0 nel secondo inning, grazie a Pasquini Sweed, Milli e Luciani. Il vantaggio poi, lievemente accorciato dalla squadra ospite nella terza ripresa, è passato sul 6-1 nel quarto tempo, con i punti messi a segno da Luciani, Piccini e Diaz. Nell’ottavo inning il team dilaga andando sull’11-1, grazie a Leonora, Cinelli, Pasquini Sweed, Milli e il solito Luciani. Da segnalare, infine, il debutto del giovanissimo Dennis Giangrande, classe 2005. Alle 15.30 comincerà gara due.

Successione punti

Torre Pedrera Falcons: 001 000 00X

Big Mat Bsc Grosseto: 030 300 05X

Battitori

Torre Pedrera Falcons: Beccari 6 (1/4), Giovanelli 8 (0/3, Ioli Simone 1/1), Greco 7 (1/3), Scarpellini DH (1/4), Berardi 3 (0/4), Albini 2 (1/3), Poggioli 5 (0/3), Sartini 4 (0/1), Giovannini 9 (1/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (1/3), Diaz 6 (2/3, Scull 1/2), Leonora 8 (1/4), Cinelli 7 (1/3), Pancellini Mattia DH (1/4), Pasquini Sweed 9 (1/3), Milli 2 (2/5), Luciani 4 (2/4), Tiberi 5 (0/0, Giangrande 1/1).

Lanciatori

Torre Pedrera Falcons: Ioli Nicolò (3.1 RL, 6 V, 6 P, 6 BB, 2 K), Muccini (4.0 RL, 7 V, 4 P, 5 BB, 4 K);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (5.0 RL, 4 V, 1 P, 3 BB, 5 K), Doba (3.0 RL, 2 V, 1 BB, 4 K).

Arbitro capo: Luca Morini, arbitro 1B: Valfrido Migliorini