Bsc Grosseto e Polo Bianciardi: continua il progetto per la creazione del nuovo logo

Grosseto: Alla fase finale del contest, aperto agli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo Tecnico grafica e comunicazione del Polo Bianciardi, gli ultimi cinque loghi per la creazione della nuova immagine del Bsc Grosseto

Continua il progetto con gli studenti dell’Istituto Bianciardi di Grosseto, indirizzo Tecnico grafica e comunicazione, per la creazione del nuovo logo del Bsc Grosseto. Grazie all’aiuto dei professori dell’istituto, si è arrivati alla scelta dei cinque loghi tra i quali la società biancorossa dovrà a breve scegliere il vincitore del contest e quindi il nuovo logo che rappresenterà a livello nazionale la società grossetana.

Il progetto, che si inserisce nel percorso formativo degli studenti, come una delle tante commissioni reali che caratterizzano l'indirizzo, vede impegnate le classi quarte e quinte che lo scorso mese hanno lavorato alla creazione di proposte grafiche, sotto la guida dei docenti, per dare vita a quello che sarà poi a tutti gli effetti il nuovo logo del Bsc Grosseto.

“Ringrazio gli studenti e i docenti – ha spiegato Antonio Pugliese, presidente del Bsc Grosseto – che in questo ultimo mese hanno lavorato a testa bassa per presentarci proposte grafiche per la scelta del nuovo logo. Questo contest, che abbiamo voluto creare proprio per essere ancora più vicini ai ragazzi della nostra città, ha messo fin qua in bella mostra l’impegno e la grande creatività dei ragazzi, ma anche la professionalità dei docenti nello studio dell’identità societaria in relazione al territorio”.

Le cinque migliori proposte realizzate dagli studenti saranno sottoposte alla giuria interna del Bsc Grosseto che sceglierà il logo che diventerà a tutti gli effetti ufficiale nel corso della prossima stagione che comincerà a inizio aprile. La premiazione, e la presentazione dei cinque loghi finalisti, si svolgerà a metà febbraio alla presenza del Comune di Grosseto. Allo studente che vincerà il contest andrà un buono Amazon del valore di trecento euro. Info su www.bscgrosseto.it.