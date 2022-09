Bsc Grosseto di softball: rincomincia da tre (squadre)

Tutto pronto per la nuova stagione delle formazioni biancorosse che alla prima squadra e alle “little girls” si aggiungerà l’under 18



Grosseto: È già tempo di programmazione e di allenamenti per il Bsc Grosseto di softball. La prima formazione che risponderà presente alla preparazione della prossima stagione sarà l’under 13. Gli allenamenti si svolgeranno tutti i martedì e i venerdì, allo stadio Simone Scarpelli, dalle ore 17 alle ore 19.

“Cerchiamo nuove ragazze – dichiara Paolo Verrecchia, manager del Bsc Grosseto di softball under 13 – che desiderino imparare il nostro sport e che vogliano divertirsi insieme a noi. Invitiamo, infatti, tutte le ragazze e le loro famiglie a venirci a trovare e provare a tuffarsi in questa bellissima avventura”. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 339 393 2203 (Franca).

La prossima settimana, invece, riprenderà la preparazione la prima squadra biancorossa. Inizialmente, la formazione di Serie B si allenerà con la grande novità del Bsc Grosseto della stagione 2022-2023, ovvero l’under 18. Gli allenamenti si terranno tutti i martedì e i venerdì, allo stadio Simone Scarpelli, dalle ore 15 alle ore 17.

“L’obiettivo è quello di continuare a crescere – commenta Elga Vannelli, manager della prima squadra di softball del Bsc Grosseto -. Il primo anno di Serie B ha mostrato molti dei nostri valori, mettendo però in evidenza che il gap dell’esperienza doveva essere colmato tramite l’abnegazione, la preparazione e giocando più gare possibili. La nostra ripartenza, dunque, si muove in questa direzione, avvalendosi delle tante under 18 che ci affiancheranno nella fase iniziale degli allenamenti”.