Bsc Baseball: gli under 15 battono 14-6 la Fiorentina

Esordienti Big Mat Bsc, Montefiascone e Livorno: allo Scarpelli c’è stata la “baby” amichevole

Grosseto: Vincono e convincono gli under 15 del Big Mat Bsc Grosseto. Sabato 5 aprile, allo Scarpelli, ragazzi del manager Lino Luciani si sono imposti per 14-6 contro la Fiorentina baseball. “Abbiamo giocato una buona gara – commenta Lino Luciani -, mettendo in mostra delle ottime giocate soprattutto in fase difensiva. Ovviamente dobbiamo continuare a lavorare molto, ma sono contento dell’impegno che puntualmente viene messo in ogni allenamento”.

Domenica 6 aprile, sempre allo stadio Scarpelli, si è svolta l’amichevole tra gli esordienti del Big Mat Bsc Grosseto, il Montefiascone e il Livorno. “È stata una bella giornata – commenta il manager Davide Piccoli -, ricca di divertimento e sorrisi. Il gruppo, composto sia da bambini che da bambine, ha fatto il suo debutto stagionale sul diamante di gioco”.