Bruscello dedicato a Lorenzo il Magnifico: parlano le autrici del libretto

Le autrici del libretto “Lorenzo il Magnifico. Il Poliziano alla corte dei Medici”, Chiara Protasi e Irene Tofanini, presentano l’edizione 2023 del Bruscello Poliziano



Montepulciano: La compagnia popolare del Bruscello Poliziano prosegue i lavori preparativi per l’edizione 2023 del grande evento che animerà i giorni di Ferragosto a Montepulciano. Proprio in queste settimane, infatti, si stanno svolgendo le prove presso la sede associativa in via di Voltaia nel Corso, dove coristi e solisti si mettono all’opera sotto la direzione musicale del maestro Ymar Caguing.

Il Bruscello di quest’anno avrà come titolo “Lorenzo il Magnifico. Il Poliziano alla corte dei Medici” e il libretto è stato scritto a quattro mani da Chiara Protasi e Irene Tofanini. Le autrici, bruscellanti fin da giovanissime, hanno ormai collezionato molte scritture dei Bruscelli Poliziano e si metteranno alla prova anche per l’edizione 2023 con un testo molto importante.

“La trama del Bruscello di quest’anno si concentrerà su una figura centrale nella storia di Montepulciano, ovvero quella di Agnolo Ambrogini, detto il Poliziano, uno dei principali letterati del Rinascimento fiorentino e italiano. – è il commento di Chiara Protasi – Come al solito il Bruscello sarà diviso in tre atti, attraverso cui la storia si dipanerà tra le vicende intrecciate del Poliziano alla corte dei Medici, in particolare con la figura di Lorenzo il Magnifico. Partiremo dal matrimonio tra Lorenzo de’ Medici e Clarice Orsini, passando per la morte di Piero di Cosimo e la salita al potere di Lorenzo, fino ad arrivare alla vicende che coinvolgono direttamente il Poliziano, tra Montepulciano e Firenze.”

Come già accaduto per i precedenti libretti, Chiara Protasi si è occupata principalmente della scrittura del testo e della trama, mentre Irene Tofanini ha curato la messa in rima delle parole, interfacciandosi in maniera diretta con il maestro Ymar Caguing per la composizione musicale.

“Lavorare a uno spettacolo che ha per protagonisti Lorenzo il Magnifico e il Poliziano, da un lato uno dei personaggi storici più noti e centrali della storia italiana e dall'altro una figura tanto cara a Montepulciano, è stata senz'altro una sfida avvincente e impegnativa. – è il commento di Irene Tofanini - Quest'anno ho avuto anche il piacere di lavorare per la prima volta con un nuovo giovane compositore e direttore musicale del Bruscello, Ymar Caguing, con cui, assieme a Chiara Protasi abbiamo cercato di costruire un'opera che rendesse giustizia alle vicende storiche trattate e allo stesso tempo tenesse conto delle esigenze teatrali e sceniche che richiede il mettere in scena un melodramma complesso, com'è il nostro Bruscello Poliziano.”

Alcuni dei brani che fanno parte del primo atto del Bruscello 2023 sono stati presentati durante l’anteprima che si è svolta a Montepulciano lo scorso 21 maggio e che ha visto la partecipazione del coro francese del paese gemellato di Moulins.

“La presentazione è stata una giornata molto importante – prosegue Chiara Protasi – perché ci ha consentito di continuare la collaborazione con le altre associazioni. Il nostro obiettivo è da sempre quello di fare rete, e l’anteprima è stato un passo fondamentale in questo cammino di collaborazione. Rinnoviamo l’invito a tutti, poliziani e non, a partecipare alle prove che si stanno svolgendo proprio in queste settimane a Montepulciano, per entrare a far parte della grande compagnia popolare del Bruscello.”

Cresce quindi l’attesa per la nuova edizione del Bruscello Poliziano, che si presenterà al pubblico nelle sere dal 12 al 15 agosto 2023, sempre nella tradizionale e magica atmosfera di Piazza Grande, quando l’intera compagnia popolare si esibirà sul sagrato del Duomo di Montepulciano.