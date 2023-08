Sport Bronzo per i maremmani alla 4X100 di nuoto a Roma 5 agosto 2023

Grosseto: Grande soddisfazione per la Maremma che ha visto i suoi atleti, Dondoli e Caramante, conquistare la medaglia di bronzo nella prestigiosa staffetta 4x100 mista ai Campionati Italiani di categoria ragazzi e senior, svoltisi a Roma.

La splendida cornice della capitale ha visto gli atleti raggiungere il terzo posto del podio gli atleti tesserati Virtus Buonconvento nella competizione nazionale, dimostrando il talento e l'impegno di questi giovani nuotatori. La staffetta 4x100 mista, una delle gare più attese della manifestazione, ha visto schierarsi in vasca il quartetto composto da Cappelli, Dondoli, Caramante e Palaj, pronti a sfidare alcuni dei migliori nuotatori d'Italia.

Il risultato della staffetta 4x100 mista è stato un momento di grande gioia e commozione per i tifosi maremmani presenti sugli spalti, nonché un motivo di orgoglio per l'intera comunità di Follonica, dove Dondoli e Caramante si allenano duramente nella piscina locale per raggiungere risultati di alto livello. Gli atleti hanno dimostrato che con talento, dedizione e il giusto supporto, è possibile raggiungere traguardi straordinari. La Maremma può festeggiare un risultato che rappresenta solo l'inizio di un percorso promettente per questi giovani nuotatori.

