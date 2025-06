Bretella di via Giordania: consegnati ufficialmente i lavori

Grosseto: Nella giornata di oggi, martedì 3 giugno 2025, sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la realizzazione della nuova bretella stradale di collegamento tra via Giordania e la rotatoria tra via Senegal e via Germania. Con la consegna, prende avvio la fase di cantierizzazione e, a breve, anche quella operativa del cantiere.

L’opera, è destinata a migliorare sensibilmente la viabilità in un’area strategica per la città, garantendo un collegamento diretto tra le arterie principali della zona artigianale. Il progetto prevede un investimento complessivo di oltre 458mila euro e la conclusione dei lavori è prevista entro gennaio 2026.

“Con questa infrastruttura – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e l’assessore Riccardo Megale – portiamo a compimento un’opera strategica, che abbiamo fortemente voluto e seguito in tutte le sue fasi. Una bretella tanto attesa quanto necessaria, che consentirà di alleggerire il traffico veicolare in ingresso e in uscita dalla zona produttiva e commerciale, con benefici evidenti per cittadini, imprese e visitatori. È un progetto di grande impatto per il tessuto urbano grossetano, frutto di una visione amministrativa che guarda allo sviluppo, all’efficienza e alla qualità della vita”.

L'intervento si inserisce nel più ampio percorso di rigenerazione e modernizzazione delle infrastrutture urbane promosso dal Comune di Grosseto, con l'obiettivo di rendere la città sempre più funzionale, accessibile e a misura di cittadino. "Si tratta - aggiunge l'assessore all'Urbanistica Fabrizio Rossi - di un'opera che arriva anche grazie alla corretta gestione urbanistica delle trasformazioni avvenute nell'area Maremà. Questo intervento è infatti frutto diretto di un'operazione di urbanizzazione secondaria realizzata a scomputo oneri, che consente alla collettività di beneficiare di nuove infrastrutture senza gravare sulle casse pubbliche. Un modello di pianificazione efficace che produce risultati concreti per lo sviluppo ordinato e sostenibile della città”.

Soddisfazione anche da parte di Unicoop Tirreno, proprietaria delle aree e promotrice dell’intervento: “La realizzazione della bretella di via Giordania – dichiara Federico Cagnani, responsabile area gestione annonaria e valorizzazione immobiliare – rappresenta un miglioramento significativo dell’accessibilità all’intero centro commerciale Maremà. Un’infrastruttura che arricchisce il servizio offerto non solo ai nostri soci, ma all’intera collettività”.