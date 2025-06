Breda sulle infrastrutture: “Dopo giorni di preoccupazione accogliamo con sollievo l’impegno a ridurre i tagli”

Il presidente di Cna Grosseto: “La situazione viaria della nostra provincia incide sullo sviluppo economico e sulla tenuta sociale e per questo la riduzione delle risorse ci allarmava seriamente”

Grosseto: “Dopo giorni di preoccupazione, alcune notizie recenti rassicurano, in parte, il mondo della piccola impresa e dell’artigianato grossetano”. A sottolinearlo è Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto.

“La nostra associazione – dice Breda – , nell’audizione sul Dl infrastrutture alla Camera, sottolineato la preoccupazione per i consistenti tagli, pari al 70% delle risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale italiana, che avrebbero rappresentato per il nostro territorio un problema molto serio, vista la carenza infrastrutturale che ormai denunciamo da anni. Elementi che rendono difficile e insicuro lo svolgimento dell’attività quotidiana di tante imprese ma anche la vita ordinaria di cittadini. Accogliamo, quindi, con sollievo anche l’annuncio del presidente della Provincia Limatola che ha reso noto come, rispetto ai tagli previsti dal decreto Milleproroghe, alla Provincia di Grosseto saranno restituiti 3 milioni e 900mila euro delle risorse per il 2025 e 2026”.

“Adesso – aggiunge Breda – attendiamo che il decreto Infrastrutture, con queste modifiche, sia approvato al più presto, per permettere alla Provincia di mettere in cantiere gli interventi più urgenti. Siamo consapevoli che questo cambiamento rispetto alle prospettive che si erano ipotizzate non risolve il problema delle infrastrutture del territorio, che rimangono strategiche per lo sviluppo economico e la tenuta sociale, ma permette di tirare un sospiro di sollievo rispetto alla sicurezza di alcuni tratti degli oltre 1800 chilometri di strade provinciali che collegano il Grossetano”.