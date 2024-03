Attualità Breast Unit”: alla sala Tirreno incontro per percorso diagnostico/terapeutico tumore mammella 7 marzo 2024

L'appuntamento è per l'8 marzo alle 17. L'evento è patrocinato dal Comune di Follonica e vede la collaborazione del Servizio Sanitario della Toscana

Follonica: L'8 marzo a Follonica vuol dire prevenzione del tumore della mammella. In occasione della Giornata internazionale della donna è stato organizzato l'incontro dal titolo “Breast Unit” che si svolgerà alle 17 nella sala Tirreno di via Bicocchi 53/A. L'evento, organizzato per delineare un percorso diagnostico e terapeutico del tumore, è patrocinato dal Comune di Follonica e vede la collaborazione del Servizio Sanitario della Toscana. L'incontro prenderà il via alle 17 con i saluti del sindaco di Follonica Andrea Benini, della consigliera regionale Donatella Spadi e del dottor Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero. Alle 17.30 prenderanno il via gli interventi moderati dalle dottoresse Alessandra Buonavia e Maria Grazia Pieraccini. “Screening e diagnosi precoce” è il tema che affronteranno la dottoressa Alessandra Buonavia e la dottoressa Cristina Grechi, proseguirà la dottoressa Valentina Culicchi con il tema “Prevenzione primaria del tumore e stili di vita”. Le dottoresse Alessandra Renieri e Margherita Baldassarri parleranno di “Genetica e ereditarietà”, mentre la dottoressa Michela Stumpo affronterà l'argomento della “Diagnostica istopatologica”. Il pomeriggio proseguirà poi con le dottoresse Maria Graza Pieraccini e Cristina Pacchiarotti che parleranno di “Chirurgia conservativa e ricostruttiva”. La dottoressa Francesca Rossi tratterà l'argomento della “Radioterapia oncologica” mentre la dottoressa Ilaria Pastina parlerà di “Terapia medica oncologia”. Termineranno il pomeriggio dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella la dottoressa Marta Debolini con il tema "Psico-oncologia" e la presidente dell'associazione Insieme in Rosa, Donatella Guidi. Le conclusioni dell'incontro saranno affidate al dottor Andrea Coratti. Seguici



