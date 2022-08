Bravìo 2022: tutto pronto per la gara delle botti

Domenica 28 agosto giunge al culmine la settimana degli eventi del Bravìo delle Botti: le otto contrade di Montepulciano si sfideranno con la gara tra le coppie di spingitori che faranno rotolare le botti in salita lungo il percorso cittadino



Montepulciano: Giunge al momento più atteso la settimana degli eventi del Bravìo delle Botti, che domenica 28 agosto vedrà riproporsi la tradizionale sfida tra le otto contrade di Montepulciano: le coppie degli spingitori faranno rotolare le botti in salita lungo le vie cittadine, in un percorso che si snoda lungo il centro storico per 1,8km. La contrada che per prima raggiungerà il sagrato del Duomo otterrà la vittoria e si aggiudicherà il panno dipinto dall'artista fiorentina Paola Imposimato.





Prima di entrare nel clima della tensione sportiva, però, Montepulciano ha potuto assistere al pieno ritorno del Corteo dei Ceri, nella serata di giovedì 25 agosto: dopo l'affascinante corteo storico lungo le strade cittadine, illuminate soltanto da torce e fiaccole, in Piazza Grande si è svolta la tradizionale offerta dei ceri in nome di San Giovanni Decollato, con l'esibizione dal vivo delle musiche appositamente composte per la manifestazione, grazie all'ensemble dell'Istituto di Musica Henze diretta dal maestro Alessio Tiezzi. L'esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano, accompagnata dallo spettacolo dei mangiafuoco, si è conclusa con uno splendido spettacolo pirotecnico dal Palazzo Comunale.

Non soltanto il Corteo dei Ceri, ma l'intera settimana degli eventi ha fatto registrare una grande partecipazione da parte del pubblico, con le strade di Montepulciano che hanno ospitato una nutrita presenza di cittadini e turisti; grande affluenza anche nelle contrade, che hanno aperto al pubblico le rispettive cucine con i piatti della tradizione locale e sono tornate a organizzare le feste serali dopo due anni di pausa a causa della pandemia.

Adesso tutto è pronto per la gara vera e propria, con la lunga giornata di domenica 28 agosto che si aprirà alle ore 10 con l'estrazione dell'ordine di partenza delle contrade e la marchiatura delle botti. Successivamente l'esibizione dei quartetti di sbandieratori e tamburini delle otto contrade per il “Premio Trabalzini”, l'offerta dei ceri e la messa solenne pontificale al Duomo di Montepulciano. Nel pomeriggio alle ore 15 partirà il corteo storico dalla Colonna del Marzocco, percorrendo le vie cittadine fino a Piazza Grande. Alle ore 18:30 sarà il momento della gara vera e propria per stabilire la contrada vincitrice del Bravìo delle Botti 2022.

Ricordiamo che, dalle ore 15 alle ore 19, il centro storico di Montepulciano è accessibile unicamente attraverso un biglietto di ingresso da 2,5 euro, gratuito per bambini fino a sei anni. Anche quest'anno sarà possibile seguire la manifestazione in diretta televisiva con la trasmissione “Quelli che la Botte”, in onda su Nti canale 93, Idea Plus canale 112, canali social del Bravìo delle Botti.