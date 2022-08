Bravìo 2022: continuano le prove notturne degli spingitori

In attesa della gara di domenica 28 agosto, gli spingitori delle otto contrade di Montepulciano continuano le prove notturne lungo le vie cittadine.



Montepulciano: Prosegue la settimana degli eventi del Bravìo delle Botti di Montepulciano, in attesa della gara di domenica 28 agosto. Gli atleti delle otto contrade poliziane si stanno allenando negli appuntamenti notturni, spingendo le botti lungo le vie cittadine. Le prove notturne sono il modo per mettere alla prova le parti più difficili del percorso, dal momento che la gara si snoda su circa 1,8km lungo le vie principali di Montepulciano, e per temprare la resistenza degli atleti, che possono mettere in atto diverse strategie sportive per cercare di conseguire la vittoria per la propria contrada.

Le prove notturne proseguono fino a oggi venerdì 26 agosto.

Quest'anno per la serata del 25 agosto è tornato il corteo storico vero e proprio, con i figuranti che procederanno lungo le vie cittadine illuminate unicamente da torce e fiaccole. Dopo l'arrivo del corteo in Piazza Grande, si è svolta l'offerta dei ceri a San Giovanni Decollato, patrono di Montepulciano, l'esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini e lo spettacolo di fuoco, con la conclusione affidata allo spettacolo pirotecnico dietro la torre del Palazzo Comunale.

La serata del Corteo dei Ceri è stata anche l'occasione per ascoltare dal vivo le musiche originali commissionate dal Magistrato delle Contrade e realizzate in collaborazione tra la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte e l'Istituto Rinaldo Franci di Siena. Le musiche, composte secondo una scrupolosa ricerca storica, stilista e strumentale, sono state eseguite dal vivo da un ensemble di ottoni e percussioni, sotto la direzione di Alessio Tiezzi, coordinatore artistico del progetto.