Bravi gli Under 19 dell'Atlante. Decima vittoria consecutiva contro Arpi Nova

Redazione Grosseto: Un testacoda facilissimo sulla carta, ma le partite devono essere giocate. Vittoria meritatissima per la formazione di Alessandro Izzo con grande merito agli avversari che potevano avere miglior fortuna.

Gli Under 19 dell’Atlante Grosseto portano a casa la decima vittoria consecutiva battendo l’Arpi Nova con un 4-1 casalingo. Una tripletta di Galeota, una rete di Pittaro spiazzano decisamente gli avversari che riescono ad andare in gol solo con Odiase. ATLANTE GROSSETO: Guarducci L., Guarducci F., Agnelli, Kacper, Rodrigo, Poggiaroni, Pittaro, Cardone, Galeota, Morante, Jesus. All. Izzo. ARPI NOVA: Pilleri, El Moustad, Durante, Cardenas, Odiase, Ed Daoudy, Gialluisi, Mastrolia D., Sabri. All. Mastrolia S. ARBITRO: Marco Paolino (sez. Aia Siena). CRONO: Lorenzo Giuseppe Reali (sez. Aia Piombino) MARCATORI: 7′ Galeota,11′ Pittaro, 15′ Odiase, 17′ Galeota. 17′ st Galeota. Seguici





