Branzino The Challenge taglia il nastro in piazza ad Orbetello

Orbetello: C’erano tutti alla presentazione della 6ᵃ edizione di Branzino the Challenge la più importante manifestazione a livello europeo, con le esche artificiali, specificatamente dedicata alla spigola che si pratica in kayak. La cerimonia in Piazza Eroe dei Due Mondi ad Orbetello alle ore 17.00, a portare i saluti del sindaco l’Assessore al Turismo del comune di Orbetello Maddalena Ottali e l’Assessore allo sport del comune di Orbetello Luca Minucci, in piazza anche diversi rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

«L’amministrazione di Orbetello è orgogliosa di stare vicino ad una manifestazione a carattere internazionale come Branzino The Challenge – ha affermato Luca Minucci Assessore allo sport -. Sport e turismo insieme rappresentano un volano importantissimo per il nostro territorio e hanno una ricaduta positiva in tutte le attività locali, cosa che deve essere assolutamente valorizzata».

A spiegare l’intensa due giorni di gara il presidente dell’Associazione Insidefishing Silvio Smania che ha illustrato anche la possibilità di effettuare presso il Branzino Center, situato nell’area del Circolo Canottieri, lezioni gratuite di kayak e di pesca sportiva a chi per la prima volta vuole approcciarsi a questo tipo di sport.

«La possibilità di ‘provare’ uno sport che ti immerge nella natura e che mette in luce il nostro territorio ha un valore inestimabile per creare la cultura allo sport – ha proseguito Maddalena Ottali Assessore al Turismo – volevo ringraziare Branzino The Challenge per essere così legato alla nostra laguna. Questo territorio deve puntare sullo sport, per permettere agli operatori di lavorare in qualsiasi stagione e sulla cultura per imparare a salvaguardarlo».

Tutta la cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming da BranzinoLive sulla pagina Facebook di Branzino the Challenge che, ogni pomeriggio alle 15.45, trasmetterà il resoconto della giornata di gara con le classifiche provvisorie e le interviste ai concorrenti. Nel centro storico di Orbetello al debutto della 6ᵃ edizione di Branzino the Challenge oltre ai campioni individuali e i team impalmati delle passate edizioni e nomi di spicco nel mondo della pesca sportiva come Roberto Ripamonti e Samuele Ferroni, anche il presidente di Welcome Maremma Andrea Ciampana che, presso il Branzino Center ha allestito uno spazio dedicato all’enogastronomia con la possibilità di degustare le specialità locali preparate da chef stellati.

«La possibilità di coinvolgere i produttori locali e presentare il nostro territorio, attraverso le eccellenze enogastronomiche ai concorrenti e non solo ci consente di portare i prodotti della nostra terra oltre i confini nazionali» ha affermato Andrea Ciampana presidente di Welcome Maremma. «Sono particolarmente soddisfatto del riconoscimento che sta avendo Branzino the Challenge, non solo localmente ma soprattutto a livello nazionale ed europeo, sono convinto che abbiamo ancora notevoli margini di crescita – ha concluso Silvio Smania presidente dell’Associazione Insidefishing – aver raggiunto il tetto massimo di concorrenti da noi fissato in pochissimi giorni e avere richieste di partecipazione ancora oggi è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta».





Dopo la festa, l’appuntamento è per domani mattina, sabato 6 maggio alle 7.00 nell’area del Circolo Canottieri di Orbetello dagli alaggi in prossimità del Branzino Center per la prima giornata di gara. Ad ogni concorrente sarà consegnata una welcome bag con accessori e materiale necessario alla sfida. Chi sarà sprovvisto di Kayak potrà noleggiarne uno messo a disposizione dalle aziende Bolsena Yachting e Ozone Kayak. La sfida aperta a tutti, mette in palio un montepremi complessivo di circa 40.000 euro. Per il 1°, 2° e 3° classificato un payout di 6.000 euro, il più consistente montepremi mai assegnato ad una competizione di pesca sportiva da kayak in tutta Europa.

La sfida, Branzino the Challenge si pregia della partnership di prestigiosi brand del settore come: Tubertini, Trabucco International, Old Captain, Bolsena Yachting, Ozone Kayak, T3 Distribution, NRS, Garmin Italia, Cogitech-BKK, Saltwater Italy, Arkosund Fishing Lodge, Salmotrutta.