Branzino The Challenge, il podio 2025: Daniele Cittadini, Milenko Stoychev, Gianmarco Capponi

Chiusa l’ottava edizione della competizione Internazionale di pesca sportiva. La gara torna il prossimo anno a maggio 2026. Big Seabass da 67,5 cm Lewis Miccinilli, 1° class. il Team Principesca

Orbetello: Torna in Italia l’ambito Trofeo “Branzino The Challenge”, se lo aggiudica Daniele Cittadini che strappa il titolo al campione uscente Milenko Stoychev per una manciata di punti. Sul podio dell’ottava edizione della competizione sportiva Internazionale dedicata alla spigola, “Branzino The Challenge” c’erano: al primo posto, Daniele Cittadini con 300 punti, al secondo posto il campione uscente, Milenko Stoychev che ha totalizzato 291 punti e al terzo posto, Gianmarco Capponi con 465 punti.

«Sto vivendo un’emozione grandissima, perché questo palco è difficile da gestire a livello emozionale, ho sperato per molto tempo di salirci da vincitore, oggi per me si è realizzato un sogno – ha detto visibilmente emozionato Daniele Cittadini – La gara non è stata delle più facili, la laguna quest’anno è stata particolarmente complicata, o almeno la più complicata che io ricordo, in questa competizione ha fatto la differenza la preparazione tecnica e sono molto soddisfatto». Vincitore del Big Sea Bass Fiiish Trophy dell’ottava edizione di “Branzino The Challenge”, con una preda di 67,5 cm, Lewis Miccinilli che nella classifica generale si è piazzato al 4° posto; a consegnare il trofeo Big Sea Bass Fiiish Trophy dalla Francia il CEO di Fiiish Matthieu Guennal. Due i tipi di premiazione previsti da “Branzino The Challenge”, una per la performance individuale l’altra per i team, sul podio al terzo posto, sul gradino più basso con 456 punti complessivi al meglio delle cinque catture individuali, il team D.A.I. Angels ovvero Alessio e Daniele Ingretolli. Il secondo posto se lo è aggiudicato il Team Fiiish Bulgaria cioè Milenko Stoychev e Ali Taner che hanno totalizzato complessivamente 465 punti. Al primo posto, con 540 punti totali, si è aggiudicato il Pescare Show Trophy il Team Principesca al secolo Gianmarco Capponi e Fabio Troiani.

La prima giornata di gara è iniziata con un cielo sereno e un leggero vento di scirocco, caldo ma non troppo che sembrava volesse dare una mano ai concorrenti a passare da levante a ponente. Due i campi di gara utilizzati in laguna, levante e ponente a discrezione degli yakers, con un numero di catture perfettamente bilanciato fra una laguna e l’altra. La prima giornata di gara si è conclusa con un numero di prede, catturate - fotografate e rilasciate, doppio rispetto a quelle previste, lasciando spazio alle più rosee previsioni per la seconda sessione di gara. Domenica mattina, molto prima dell’alba a svegliare la laguna, “Levante” definito dagli orbetellani “il vento guastafeste” che ha cominciato a soffiare sempre più forte, tanto da convincere gli organizzatori ad annullare la seconda sessione di gara.





«La laguna riesce sempre a sorprenderci, e quest’anno lo ha fatto con un vento di Levante che ci ha costretto ad una decisione sofferta ma indispensabile per la sicurezza dei partecipanti, l’annullamento della seconda giornata di gara – ha detto Silvio Smania, presidente di Insidefishing, organizzatore della competizione – c’erano molte aspettative intorno alla laguna, ma come abbiamo sempre sostenuto, e i fatti lo hanno dimostrato, la natura sta facendo il suo corso, e la laguna è in netta ripresa, le catture sono state molto interessanti, di taglia considerevole, ma cosa più importante di un numero più alto rispetto alle previsioni, la stagione di pesca che sta per aprirsi sarà spettacolare».

Organizzata da Insidefishing patrocinata dal comune di Orbetello, “Branzino The Challenge”, ha visto la partnership di prestigiosi brand del settore come: Seika Predator Fishing, Tubertini, Bolsena Yacthting, Galaxy Kayaks, Old Captain, Trabucco, Rapture, Pescare Show, Garmin, Salt Water Italy, Jack Fin, Salmotrutta TS, NRS e Mallolures. Partner locali: I Pescatori Orbetello, Acli Terra, il gruppo Gitav “Park Hotel”, Vito Rubino, Marina Chiara Camping Village, Società Canottieri Orbetello e Welcome Maremma. Media Partner: Albatros, Fishingmania, Italia 7, La Pesca in Mare, La Pesca Mosca e Spinning, Latina Corriere, Lazio Tv, Maremma in diretta, Pesca in Mare, Pescare online, Planetspin, Radio Immagine, Radio Latina, Radio Luna, Radio Star, Sardinian Life, Scale Magazine, TV9, Vice 99 Fishing. Grande seguito anche per le trasmissioni in diretta streaming di Branzino Live sulla pagina Facebook di Branzino The Challenge. A premiare i vincitori, oltre a Silvio Smania sul palco: per il comune di Orbetello l’Assessore al Turismo Maddalena Ottali, il consigliere comunale con delega allo sport Ivan Poccia e poi, il Presidente della Cooperativa I Pescatori di Orbetello Pierluigi Piro e l’Amministratore Delegato Fiiish Matthieu Guennal. «I miei ringraziamenti a Pierluigi Piro, un grande fan di “Branzino The Challenge”. Grazie all’Amministrazione di Orbetello che continua a credere nella nostra manifestazione, ad Andrea Ciampana e al suo staff di Welcome Maremma che mai come quest’anno ci è stato di supporto – ha proseguito Silvio Smania – per la buona riuscita della manifestazione un grazie va al gruppo operativo: Marco Aldi, Salvatore Altieri, Sabrina Baldoncini, Andrea Casetta, Roberto Centra, Cesare Donati, Mirko Francioli, Veronique Fraysse, Fabio Marotta, Matteo Morigi, Giada Mura, Vanessa Petriccione, Edo Rossi, Vito Rubino, Noemi Smania e Dina Tomezzoli che hanno lavorato instancabilmente per la riuscita della manifestazione». Prossimo appuntamento con “Branzino The Challenge” a maggio 2026.

(Foto Sabrina Baldoncini)