Braccio di ferro, il grossetano Roberto Tognetti tra i migliori sei al mondo

Dal titolo italiano al palcoscenico mondiale

Grosseto: Dopo aver conquistato il titolo italiano tre mesi fa, il grossetano Roberto Tognetti ha scritto un nuovo capitolo della sua giovane ma già brillante carriera sportiva: la partecipazione ai Campionati mondiali di braccio di ferro, giunti alla 46ª edizione, in svolgimento in questi gironi ad Albena, in Bulgaria.

Tognetti ha gareggiato nella categoria Master (over 40 anni) – 100 kg di peso, confrontandosi con i campioni nazionali di 13 Paesi, tra cui Russia, Kazakistan, Ucraina, Norvegia, Giappone, Germania, Spagna e Slovacchia. In questo palcoscenico di altissimo livello, l’atleta maremmano ha conquistato un prestigioso sesto posto, dimostrando carattere, tecnica e determinazione.





La medaglia d’oro è andata al campione slovacco, che si è imposto sia con il braccio destro che con il sinistro. Proprio contro di lui Tognetti ha avuto l’occasione di misurarsi: un confronto impari che il grossetano ha saputo trasformare in un banco di prova tecnico di grande valore, riuscendo persino a portare l’incontro agli strap, ossia la legatura delle mani prevista quando i due contendenti si sganciano.

“Era troppo superiore al mio livello – dice Tognetti – ma per me è stata un’esperienza formativa unica. Non dovevo neanche esserci ai Mondiali, ho deciso all’ultimo di partecipare e sono davvero contento. Sono emozioni che porterò sempre con me”.

Il risultato in Bulgaria conferma la crescita rapidissima di un atleta che, in meno di due anni di attività, è passato dall’essere un neofita del braccio di ferro italiano a confrontarsi con i giganti della scena internazionale.

Il percorso però non si ferma qui: dopo l’Italia e il Mondo, all’orizzonte ci sono già i prossimi Campionati europei, con l’obiettivo di continuare a crescere e portare in alto i colori di Grosseto, della Maremma e dell’Italia.



