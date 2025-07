Boxing Night Arcidosso 2: entusiasmo e spettacolo al “Nido di Fate”

Grande successo per la serata targata Fight Gym Grosseto: vittorie, pubblico caloroso e già si pensa alla terza edizione nel 2026

Arcidosso: Ancora un clamoroso successo per il pugilato targato Fight Gym Grosseto. Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Arcidosso con il Sindaco Jacopo Marini e Vicesindaco Sabrina Milani con l’ Assessore Ugo Quattrini e della locale Pro Loco presieduta da Filippo Mazzi, ma soprattutto del cospicuo contributo dell’Azienda di lavorazioni agricole diretta da Bilgic Kahraman che completamente ne ha permesso la realizzazione, si è svolta la seconda edizione di Boxing Night Arcidosso sostenuta da un entusiasmante tifo del numeroso pubblico accorso.

La parte dilettantistica della manifestazione prevedeva l’effettuazione di ben nove incontri fra una squadra composta esclusivamente da pugili della Fight Gym Grosseto ed una squadra pugliese. Il confronto si è concluso per sette a due a favore dei pugili allenati da Raffaele D’Amico con tutto il suo staff tecnico, Le vittorie tutte ai punti arrivavano per il quattordicenne Gabriele Vichi e i più grandi Leonardo Paladini, Nicola Devicienti, Francesco Liberti, Giuseppe Leonini, Karim Guiebre e Mohamed Chtioui, mentre ai punti veniva sconfitta Emilie Lacroix e per intervento medico Mattia Deliperi. A concludere la manifestazione spettava al confronto professionistico anella distanza delle sei riprese fra Halit Eryilmaz, che al peso aveva accusato kg. 58,400 e il colombiano Jason Cervantes che al peso aveva accusato kg. 57,700. Vittoria ai punti per Halt Eryilmaz, partito lentamente, che ha dovuto pagare il pegno per la sua lunga lontananza dal ring, ha chiuso sfoggiando la sua tecnica cristallina fra l’entusiasmo dei giovanissimi presenti che lo hanno poi circondato dimostrandogli tutto il loro affetto.

Al termine della manifestazione il Presidente della associazione organizzatrice Amedeo Raffi veniva rassicurato dagli amministratori amiatini e dallo sponsor che nel programma estivo della stagione 2026 non sarebbe mancata la terza edizione dell’evento.