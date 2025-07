Boxe: Tradizione rispettata, anche quest’anno l’Arena La Cavallerizza ha riacceso le luci sul grande pugilato targato Fiight Gym Grosseto

Grosseto: Le aspettative del grande pubblico presente non sono state deluse. Dei ben 14 incontri programmati, 13 di questi vedevano la presenza di un pugile della Fight Gym Grosseto. Il presidente Amedeo Raffi ha proposto all’inizio della manifestazione tre esordienti due maschi tredicenni ed una ragazza opposti a pari peso abruzzesi riportando il successo con Mattia Deliperi e Emilie Lacroix mentre rimaneva sconfitto Gabriele Vichi che nonostante l’ottima prestazione doveva inchinarsi alla già acquisita esperienza dell’avversario.

Fuori della competizione internazionale era l’incontro del peso massimo già nazionale e beniamino del pubblico grossetano Jonathan Pisano che si aggiudicava il confronto ai punti sul pistoiese Niccolò Gangale con un’ottima prestazione dove poteva mettere in evidenza la maturità acquisita. Il confronto internazionale con l’“Equipe de Normandie” , che ha voluto essere presente e rispettare l’impegno preso attraversando tutta la Francia con due piccoli bus, causa l’inatteso sciopero dei controllori di volo francesi che ha paralizzato mezza Europa è stato intenso ed equilibrato all’insegna del Fair Play essenziale in uno sport genuino come quello del pugilato. Quattro le vittorie per la squadra allenata dal maestro Raffaele D’Amico coadiuvato dai tecnici: Emanuela Pantani, Giulio Bovicelli, Carmine Perna e Francesco Romboli ed erano ai punti per Perna Rachele e Giuseppe Leonini, per ko tecnico per Alessio Pio Tufano e per squalifica per Andrea Corridori. Il pari arrivava per Carmine Pennacchio e Karim Guiebre, mentre sconfitti, erano Nicola Devicienti, Leonardo Paladini, Francesco Liberti e Jacopo Melani.

Quest’ultimo della Boxe Pistoia. In apertura della serata il piccolo Santiago Tornese dimostrava i suoi virtuosismi con Emanuela Pantani, mentre nel corso della serata anche Noemi Culicchi poteva dimostrare le proprie qualità nel corso di un’esibizione. La bella serata effettuata alla Cavallerizza con la coorganizazione dell’Amministrazione Comunale avrà il suo ritorno in terra francese nel prossimo gennaio con l’equipe de Normandie pronta a contraccambiare l’ospitalità maremmana.