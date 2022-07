Boxe, Simone Giorgetti è nelle classifiche mondiali IBF

Grosseto: Non si è ancora spenta l’eco dell’incontro di pugilato che una settimana fa, in notturna, ha visto Simone Giorgetti (manager Monia Cavini) conquistare il titolo di campione del Mediterraneo, versione Ibf, sul ring di piazza Dante: una manifestazione che resterà nella storia del pugilato maremmano non solo per il titolo conquistato da un grossetano doc, ma anche per il successo di partecipazione del pubblico che ha riempito in ogni posto la piazza grazie alla perfetta organizzazione della promoter internazionale Rosanna Conti Cavini.





E grazie all’impresa compiuta il pugile maremmano è entrato di diritto nelle classiche mondiali Ibf: proprio per questo motivo stanno arrivando negli uffici della organizzazione numerose richieste, che ora sono al vaglio della promoter, per la difesa della cintura conquistata dal nostro Simone: il campione del Mediterraneo, ora, sta godendosi un meritato periodo di riposo. Intanto prosegue l’attività del team Conti Cavini: l’agenda della promoter è ricca di appuntamenti in questo mese di luglio.

Mercoledì 27 luglio a Firenze in calendario un evento in collaborazione con Boxing Club Firenze del presidente Polvani nel corso del quale saranno protagonisti Fabio Turchi e Eduardo Giustizi. Per Turchi si tratta di un match di rientro dopo lo sfortunato ko subito in Inghilterra mentre per “Dado” Giustini si tratta di un match di avvicinamento in vista della difesa del titolo di campione italiano dei pesi massimi nella riunione che si terrà a Piombino il 7 settembre.

Appuntamento in terra campana a fine mese quando il 29 luglio sul ring di Pagani (Salerno) il pugile Marco Scalia, scuderia Conti Cavini, affronterà per il campionato dei pesi supergallo, titolo vacante, l’avversario La Femina. Dopo la pausa “agostana” l’attività dell’organizzazione Rosanna Conti Cavini riprenderà a settembre. Ma di questo ne riparleremo.