Boxe. Il Pugile Jonathan Pisano in Lituania al Torneo Int. “Danas Pozniakas”

Grosseto: Dal 1 al 5 marzo il pugile della Fight Gym Grosseto allenato dal maestro Raffaele D’Amci farà parte della squadra nazionale youth di pugilato che parteciperà a Vilnius in Lituania al torneo internazionale “Danas Pozniakas”.

Il torello maremmano che rappresenterà l’Italia nella categoria degli 86 kg con gli ultimi due successi in terra irlandese ha inanellato 11 vittorie consecutive. Il diciassettenne pugile è alla sua prima partecipazione in azzurro e si è guadagnato l’ingresso in squadra con la vittoria dello scorso anno al round robin in Sicilia dove si è affermato nettamente guadagnandosi la stima del responsabile della nazionale Italiana youth Francesco Damiani. Una prestazione convincente a questo importante torneo che vede la partecipazione di squadre provenienti dall’intera Europa spianerebbe la strada a Jonathan Pisano alla partecipazione ai prossimi campionati europei in programmazione in Armenia nel prossimo aprile