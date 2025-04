Boxe. Il campione olimpico Vincenzo Mangiacapre all’ Istituto Fossombroni

Mercoledi 16 aprile

Grosseto: Ambassador FPI, medaglia di bronzo europea, mondiale e olimpica a Londra 2012, Vincenzo Mangiacapre ha acquisito dentro e fuori dal ring, affrontando a viso aperto la vita, fin da piccolo. “Sono caduto e mi sono rialzato più forte di prima”: la metafora della boxe raccontata da “Matrix”, il soprannome datogli da Patrizio Oliva per la sua precisione chirurgica e velocità, nel libro "Senza Guardia- dalla strada alle Olimpiadi con la vita in pugno", scritto a quattro mani dal Campione con il giornalista Andrea Mercurio e con prefazione del Campione Clemente Russo.

il 16 aprile alle 10.30 al Fossombroni

Il progetto Boxing for Change è un’iniziativa promossa dalla Federazione Pugilistica Italiana (FPI) che unisce lo sport della boxe a un forte impegno sociale. L’obiettivo principale è utilizzare la boxe come strumento educativo, di inclusione e di riscatto sociale, specialmente per giovani che vivono in contesti difficili o svantaggiati.

A Grosseto, il progetto è stato portato avanti con passione e competenza dal tecnico Simone Giorgetti della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Fossombroni con la dirigente scolastica Manuela Carli , il professore Amedeo Gabrielli la professoressa Sabina Diamanti .Un esempio concreto di come la sinergia tra sport e scuola possa diventare un motore di cambiamento positivo per le nuove generazioni.

Boxing For Change è il progetto a carattere internazionale ideato e promosso dalla Federazione Pugilistica Italiana (Italia) insieme ai partner Scholas Occurrentes – Fondazione di Papa Francesco (Spagna) e la Romanian Boxing Federation (Romania), in collaborazione con Sport Senza Frontiere e con BlancDeNoir ed Eurocube.

Selezionato dalla Commissione Europea nell’ambito del Bando Erasmus “Partnership Sport”, il progetto è destinato agli istituti scolastici (Scuola Secondarie di II grado), con coinvolgimento specifico delle realtà più svantaggiate e periferiche, considerate a rischio, e agli istituti penitenziari, con il coinvolgimento di 1750 studenti, di età compresa tra i 13 ei 16 anni, e 250 giovani attualmente detenuti nelle carceri minorili. Ognuno delle 37 scuole e dei 5 carceri aderenti potrà coinvolgere due classi.

Il percorso didattico articolato in tre momenti formativi: il corso pratico di pugilato amatoriale e giovanile, previsto negli istituti in orario curriculare, in cui i ragazzi hanno indossato i guantoni guidati dai Tecnici Sportivi delle Federazioni Pugilistiche Italiana, Rumena e Spagnola, con l’ausilio degli Insegnanti di Educazione Fisica; l’ “Incontro con il Campione”, in cui i Campioni/Ambassador dei tre paesi si confronteranno con gli studenti sull’esperienza vissuta, condividendo la loro storia, quali esempi di uno stile di vita sano, corretto e motivante.

Il progetto si si concluderà per tutti in occasione dell’evento finale JOY Summer Camp di SSF, che si svolgerà ad Ostia a giugno ed a cui parteciperanno i 20 ragazzi degli istituti scolastici selezionati in base al contest #WithBoxingYouLearn, con l’obiettivo di educare all’impegno ed al raggiungimento di obiettivi attraverso la sana competizione.

Il contest darà spazio alla creatività e vedrà impegnati gli studenti degli istituti coinvolti nella realizzazione di un video sul tema dei valori e degli insegnamenti della boxe. I vincitori saranno decretati in base ai primi 20 video della classifica stilata dalla Giuria designata, composta dai Docenti e Ambassador. Un allenamento sui banchi di scuola e in palestra che diventerà un racconto, attraverso il docu che verrà prodotto e diffuso sulle piattaforme Web e/o Tv per disseminare e dare continuità all’esperienza vissuta