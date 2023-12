Boxe: Halit Eryilmaz vince e convince

Grande successo al VIII Memorial Pio D’amico



Grosseto: La grande boxe targata Fight Gym Grosseto, organizzato con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale di Grosseto e con la Delegazione provincia le C.O.N.I. presso gli impianti sportivi di via Leoncavallo gestiti dalla ATL Il Sole Pattinaggio Artistico, ha fatto centro ancora una volta offrendo una spettacolare serata di pugilato apprezzata dal numeroso pubblico accorso a sostenere i beniamini locali che hanno dato vita ad una serata spettacolare opposti ad avversari campani di tutto rispetto guidati all’angolo, con gli altri maestri, da un Mirko Valentino in forma smagliante, Le aspettative della Fight Gym Grosseto sono state raggiunte poiché sia che nelle sconfitte che nelle vittorie hanno visto i propri ragazzi gettare il cuore al di la dell’ostacolo con un brillante rientro dell’argento europeo Jonathan Pisano, reduce da un lungo e brutto infortunio, affermarsi prima del limite contro Mario Frola avversario di tutto rispetto Sicuramente positiva anche la prova del professionista Halit Eryilmaz, al suo secondo metch a torso nudo opposto al georgiano Khvicha Gigoashili, pugile di grande esperienza. Raffaele D’Amico, maestro da sempre di Halit Erylmaz ha potuto testare nel corso delle sei riprese le capacità tecniche e di tenuta del proprio allievo che ha condotto il match in crescendo ottenendo così la sua seconda vittoria da pro. Il trofeo dell’ VIII Memorial Pio D’Amico è stato consegnato dal presidente Amedeo raffi al maestro Raffaele D’Amico per i numerosi risultati, sia a livello nazionale che internazionale, ottenuti nel corso del ventennio della Fight Gym Grosseto.

Risultati:

Dilettanti :

kg. 63 Isabel Ronsini (Leonica Boxe) v.p.vs Noemi Culicchi (Fight Gym Grosseto);

kg. 52 Alessandro Di Marco (Medaglia d’Oro) v.p. vs Andrea Corridori (Fight Gym Grosseto);

kg. 52 Luca Palazzo (Drago Boxe) v.p. vs Ethan Marcucci (Fight Gym Grosseto);

kg. 54 Francesco Liberti (Fight Gym Grosseto) v.p vs Giovanni Paolo Lucia (Medaglia D’Oro);

kg. 60 Cristian Biliotti (Fight Gym Grosseto) v.p. vs. Emanuele Pagnini (Drago Boxe);

kg. 67 Gennaro D’Angelo (Medaglia D’Oro) v.p. Filippo Baldi (Fight Gym Grosseto);

kg. 63 Mohamed Chtioui (Fight Gym Grosseto) pari vs Raffaele capasso (Medaglia D’Oro);

kg.69 Davide Ranucci (Polisportiva Olympic Planet) v.p. vs. Alessandro Madonna (Fight Gym Grosseto);

kg. 75 Tommaso Geraci (Fight Gym Grosseto) v.p. vs Michele Buono (Nerone Boxing Martial Arts);

kg 86 Jonathan Pisano (Fight Gym Grosseto) v.sc. 2°r. vs Mario Frola (Polisportiva Olympic Planet);

Professionisti

Piuma Halit Eryilmaz (Fight Gym Grosseto v.p.vs Khvicha Gigoasvili (Georgia)

Commissario di Riunione: Guido Nocciolini:

Arbitri e giudici : Dario Bibbiani, Paola falorni, Veronica Ponsiglione, Saverio Quirici;

Medici : dott. Enrico Bonci;

Cronometristi: Erminio Ercolani.