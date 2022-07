Boxe, Giorgetti Campione del Mediterraneo Ibf pesi welter

Grosseto: In Piazza Dante giovedi, nella Notte dello Sport organizzata in modo impeccabile dalla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, dalla Società Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini, con la coorganizzazione del Comune di Grosseto assessorato allo sport, dal centro Naturale Ccn , alla quale ha partecipato l’intera città, Simone Giorgetti si e’ laureato Campione Mediterraneo dei pesi welter Ibf.





Il” Bandito” insieme ai suoi tifosi, ai suoi ragazzi della Pugilistica Grossetana con il presidente Fabrizio Corsini alla manager Monia Cavini al maestro Mario Massai ha esultato alla fine del match finito prima della settima ripresa per ferita del suo avversario Mirko Di Carlantonio. Un combattimento straordinario, la ciliegina come ha definito la Lady della boxe italiana Rosanna Conti Cavini. Simone Giorgetti che stringe la sua cintura e’ davvero emozionato, “c’erano proprio tutti a sostenermi”, cosi’ alla fine del suo match ha ringraziato la sua promoter Rosanna Conti Cavini, la sua manager Monia Cavini, il presidente Fabrizio Corsini, il maestro Mario Massai, il preparatore atletico Matteo Diddi e il suo nutrizionista Francesco Lampredi.



Quella di giovedi scorso e’ stata una serata davvero meravigliosa, quattro gli incontri di qualita’ sottoclou : il salentino Giuseppe Carafa’ ha dominato in sei rounds l’ ostico avversario inglese, finisce ai punti anche l’incontro dei massimi tra Notari e Romano in sei rounds, la fiorentina Martina Righi alla quarta ripresa vince per kot contro Evelin Camporeale. Suggestiva la presentazione sul ring del “Ring Announcer” Valerio Lamanna e standing ovation per la Signora Bionda del pugilato al momento del suo ingresso sul ring.





La cantante Katia fini dal Live ha eseguito l’inno di Mameli dedicato al non mai dimenticato Umberto Cavini e proprio a lui il pubblico presente della piazza alzandosi in piedi ha dedicato un lungo applauso. Numerose autorita’ presenti: il presidente della Proloco Andrea Bramerini, Il presidente del Panatholon Franco Rossi, La delegata Coni Elisabetta Teodosio, i Veterani Sportivi, Associazione stelle al merito sportivo, Il presidente Centro storico Enrico Collura, il presidente della filarmonica città di Grosseto Paolo Lecci. Entusiasmo da parte del Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarellli Colonna e del vice sindaco e assessore allo sport Fabrizio Rossi per aver regalato alla città un evento sportivo di questa importanza. La serata e’ iniziata con l’esibizione della banda Filarmonica Città di Grosseto, successo per la sfilata di moda che ha presentato la stilista Stefania Rustici. L’intera serata e’ andata in onda sul canale Ms Channel 814 Sky e in streaming su fighterslife.