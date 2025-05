Boxe. Campionato Ebu Silver pesi massimi: Seifkhani batte Giustini ai punti

Grosseto: Non è bastato il massimo impegno, non è bastato neanche il supporto del pubblico amico, per altro in un PalaWanni colmo di entusiasmo, perché il titolo Ebu Silver lo conquista Pezhman Seifkhani.





Niente da fare per il fiorentino Eduardo Giustini, del team Rosanna Conti Cavini e gestito dalla manager Monia Cavini, che deve arrendersi, ma solo ai punti, dopo aver combattuto un grande match. Il referto finale vede un 117-110, 117-109 e 117-110 che rendono il verdetto unanime in favore del pugile svedese. Giustini ha comunque dato il massimo, contro un quotato avversario, molto complicato da affrontare. Quello che non è mancato, nella serata griffata dall’organizzazione Rosanna Conti Cavini e allestita in collaborazione con la Pugilistica grossetana Umberto Cavini, del presidente Fabrizio Corsini, e il Comune di Firenze, è stato lo spettacolo che ha reso l’evento all’altezza delle aspettative. Soddisfatto il pubblico, con la presenza della sindaca Sara Funaro e dall’assessora allo sport Letizia Perini, malgrado l’idolo di casa Giustini non sia riuscito nell’intento di conquistare il titolo.

Molto interessante anche il sottoclou, con i pugili della scuderia Conti Cavini che si sono messi in mostra con ottimi incontri. Nei pesi piuma e sulla distanza delle sei riprese, Thomas Ruga ha vinto ai punti sull’inglese Luke Joseph Grainger. Nei mediomassimi, invece, Miguel Bachi si è aggiudicato il match contro Andrea Cannoni alla prima ripresa. In azione anche gli atleti della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, diretti dai i tecnici Simone Giorgetti, Luigi Forni e Federico Duranti, che hanno aggiunto interesse alla serata con i successi di Dkhil Marwan e Lorenzo Duranti.