Boxe a Manciano, la minoranza commenta la risposa dell'assessore Caccialupi

Manciano: Il gruppo consiliare di minoranza "Unione dei cittadini per Manciano" ha presentato un’interrogazione in merito all’evento della Boxe all’assessore al turismo Caccialupi e la risposta è sconcertante.



«Il Comune di Manciano - si legge nella nota di "Unione dei cittadini per Manciano" -, dopo aver speso 25.000,00€ per l’incontro di Boxe a Manciano, ha incassato soltanto 1.070,00€. L'assessore ammette nella risposta scritta (Comune di Manciano Prot. n.0000588 del 13-01-2023 partenza Cat.2 cl.7) che soltanto 107 persone hanno pagato il biglietto d'ingresso.

Inoltre apprendiamo che l’assessore sta valutando di inserire la Boxe nel piano promozionale turistico del nostro territorio, quindi reputa l’iniziativa un successo; che la decisione dell’evento deriva dalla precedente amministrazione, ricordiamo a Caccialupi che è la stessa di cui faceva parte; che è stato dato un affidamento diretto ad una società privata per un evento concordando il tutto prima delle elezioni e che i soldi della tassa di soggiorno vengono utilizzati senza rispettare il regolamento comunale e spesi senza coinvolgere gli operatori turistici.

A nostro parere - continua l'opposizione - l’amministrazione deve valorizzare le attività che si svolgono sul territorio a sostegno delle associazioni esistenti, sport che hanno fatto la storia di questo paese e che devono essere promossi anche dal punto di vista educativo e sociale. Le Iniziative finanziate dai soldi del turismo devono generare economia, devono attirare visitatori, devono promuovere il territorio per le proprie peculiarità e devono avere l’obiettivo di generare un ritorno per gli operatori turistici, i commercianti e tutti i ristoratori.

Sperperare così i soldi della tassa di soggiorno è uno schiaffo in faccia a tutte le strutture ricettive del Comune di Manciano. Consigliamo all’Assessore Caccialupi di leggersi il regolamento e di prepararsi per il prossimo consiglio comunale perché gli chiederemo come intende rimediare a questo errore, che non può finire a “tarallucci e vino” in quanto sono stati spesi tanti soldi dei cittadini».