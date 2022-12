Box doccia o tendina? Ecco tutti i pro e i contro

Uno dei modi in cui puoi migliorare il tuo bagno è sostituire completamente la tenda della tua doccia con un box chiuso in vetro. Attrezzare la doccia con dei pannelli ermetici non è solo elegante, ma il vetro offre numerosi vantaggi rispetto a una tradizionale tenda da doccia.



E se ad alcuni può sembrare una scelta sicuramente più costosa, è necessario precisare che ormai è facile trovare, soprattutto online, delle offerte che permettono di risparmiare sull’acquisto di un box doccia (per esempio, si possono consultare prezzi e modelli di box doccia su deghi.it), in questo modo si avrà sempre un bagno più elegante, con una doccia funzionale che può durare per anni, senza che si strappi o si rovini, come invece può succedere con una tenda. E non è tutto. Ecco di seguito altri vantaggi e modi in cui un box doccia può esserti utile a lungo termine.

Meno accumulo di muffe e umidità

Che tu abbia una tenda da doccia in tessuto o plastica, la tenda tende a raccogliere acqua e stimolare la crescita di muffe o funghi. Quando la muffa cresce all'interno della casa, può creare problemi di salute a chiunque sia esposto, compresi problemi respiratori.

Con un box doccia di vetro, non devi preoccuparti della crescita della muffa poiché l'acqua scorre naturalmente lungo il vetro o evapora. La muffa di solito non cresce sul vetro, offrendo un ambiente molto più sicuro in cui fare la doccia ogni giorno.

Per evitare l’insorgere di muffe su una tenda da doccia, spesso è necessario lavare le tende ogni due mesi e sostituirle ogni tanto. Un box di vetro rimarrà nel tuo bagno per anni con poca o nessuna manutenzione o ulteriore sforzo di pulizia necessario. Senza contare che ci sono anche vetri con rivestimenti anticalcare che evitano il formarsi delle antiestetiche macchie di acqua.

Maggiore controllo sulle fuoriuscite d'acqua

Una tenda da doccia può coprire la maggior parte della doccia, ma esistono ancora aree in cui l'acqua può fuoriuscire e raggiungere il pavimento del bagno. Le perdite d'acqua diventano problemi importanti quando l'acqua si diffonde, provocando anche possibili danni al pavimento.

Un box doccia sigillato ti aiuterà a prevenire perdite d'acqua al di fuori della zona doccia perché l'acqua rimbalzerà semplicemente sul vetro e rimarrà all’interno. Se fai la doccia con una tenda, l'acqua potrebbe accumularsi e raccogliersi in piccole aree o parti stropicciate della tenda. Quando apri la tenda della doccia, l'acqua può facilmente schizzare fuori.

Più luce naturale

Il vetro trasparente aiuta a diffondere la luce naturale nel box doccia e ad aumentare la profondità. Di conseguenza, avrai maggiore visibilità all’interno della doccia, soprattutto se scegli di raderti e pettinarti mentre ti lavi. La luce naturale consente inoltre di risparmiare sui costi energetici sul numero di luci per il bagno.

Ad esempio, se hai una luce montata sul soffitto vicino alla doccia, non avrai bisogno di usarla così spesso quando puoi fare affidamento sulla luce naturale. Invece, molte tende da doccia sono in tinta unita o lasciano entrare solo una quantità limitata di luce. Anche le tende da doccia completamente trasparenti spesso non lasciano entrare la stessa luce di un vetro trasparente a causa dei limiti del materiale.

Facilita l’accesso

L'ultima cosa di cui ti devi preoccupare quando fai la doccia è avere un incidente quando cerchi di entrare o uscire dalla zona doccia. Infatti, la tenda può facilmente aggrovigliarsi o impigliarsi durante l’uso.

Con una cabina doccia, hai un'unica porta che puoi aprire e chiudere per entrare e uscire dalla doccia. La porta è facile da impugnare e si tradurrà in un minor numero di incidenti. Se scegli un'installazione dal pavimento al soffitto, puoi anche scegliere di adottare un piatto doccia super sottile in resina. Ora sono di gran tendenza quelli effetto pietra con rivestimenti antiscivolo, che possono essere anche “ritagliati” in base alle misure a disposizione.