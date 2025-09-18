Botta e risposta, Tenci risponde alla Consigliera di FI Elena Rustici

Castell’Azzara: “Prendiamo atto delle dichiarazioni della Consigliera Elena Rustici di uscire dalla maggioranza. Pur rispettando la sua decisione, ci preme sottolineare come questa scelta sia discutibile e in evidente contrasto con l’impronta civica che la nostra lista ha avuto fin dall’inizio. Non appare infatti coerente abbandonare la maggioranza nata per unire sensibilità diverse intorno a un progetto comune di buon governo, al di là delle appartenenze partitiche.

Infatti quando nel 2023 è nato il progetto politico che ha portato alla formazione della lista civica a sostegno della mia candidatura a sindaco, quella lista era – e resta – espressione di un’impostazione civica, non riconducibile a partiti. La stessa consigliera Rustici, al momento dell’elezione e dell’insediamento, non apparteneva ad alcuna formazione politica: la sua adesione a Forza Italia è arrivata solo in seguito, in piena autonomia.

Anch’io provengo da un percorso politico personale, ma non ho mai per questo voluto connotare la lista civica di un colore preciso, proprio per non snaturarne il valore, la capacità aggregativa e la forza di unire sotto il cappello del buon governo sensibilità differenti. La mia storia di amministratore dimostra che si può governare in modo inclusivo, facendo sintesi tra culture e provenienze diverse nell’unico interesse della comunità.

La libertà della Consigliera Rustici di aver aderito ieri a una forza partitica equivale alla mia oggi di candidarmi a sostegno del Presidente Giani: entrambe sono scelte rispettabili e legittimamente esercitabili in un contesto di confronto aperto e costruttivo. Diverso, invece, è togliere il sostegno alla maggioranza, magari per assecondare semplici personalismi. Ciò significa allontanarsi da un’esperienza amministrativa che ha saputo unire sensibilità diverse intorno a un obiettivo comune, quello di governare nell’interesse della collettività, al di là delle appartenenze politiche. Quel sostegno avrebbe invece meritato di essere confermato e rafforzato, proprio nel rispetto dell’energia ispiratrice del progetto civico, del mandato ricevuto dai cittadini e dell'ottimo lavoro fin qui svolto2, conclude Tullio Tenci, Sindaco di Castell’Azzara



