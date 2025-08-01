Botta e risposta. Rossi e Guidoni (FDI): “Da Rosini attacco strumentale e offensivo”

“Corsa del Ricordo è stata un’iniziativa di memoria e comunità, non propaganda”

Grosseto: “Le parole del consigliere comunale del Partito Democratico Stefano Rosini rappresentano l’ennesimo attacco strumentale e offensivo nei confronti non solo dell’amministrazione comunale, ma soprattutto della verità storica e del significato profondo della Corsa del Ricordo. Noi ricordiamo i martiri delle Foibe e l’esodo degli istriani-giuliano-dalmati”. È quanto dichiarano il deputato grossetano, nonché assessore comunale allo sport, Fabrizio Rossi e il capogruppo in consiglio comunale, Andrea Guidoni.

“L’evento del 20 giugno – proseguono Rossi e Guidoni – non è stata né una “rappresentazione vuota” né una “operazione muscolare”, come cercherebbe di banalizzare Rosini. Al contrario, ha dato dignità e visibilità a una pagina di storia troppo spesso dimenticata. Attraverso lo sport, linguaggio universale che unisce generazioni e comunità, abbiamo voluto portare un momento di riflessione anche a Grosseto, come ASI sta facendo in tutta Italia dal 2014”.





“Rosini cerca di dividere e ideologizzare ciò che dovrebbe unire – commentano i due esponenti di FDI. – Forse il consigliere Dem, che fa una interrogazione, prima di vedere gli atti e i rendiconti preferisce “la pastasciutta antifascista”, che ritiene più consona all’antifascismo, ma che non può essere imposta come unico modo di ricordare. Noi abbiamo scelto un’iniziativa di caratura nazionale e istituzionale diversa, partecipata e aperta a tutti, proprio perché crediamo che la memoria debba essere condivisa e non limitata al 10 febbraio, Giorno del Ricordo, come previsto dalla legge istitutiva. Offendere questa scelta significa offendere i familiari delle vittime delle Foibe e i discendenti degli esuli giuliano-dalmati-istriani”.

“I fondi accantonati – spiega Rossi – saranno liquidati dopo accurato rendiconto da parte degli organizzatori, con trasparenza e rientrano nella normale programmazione delle attività ludico-sportive e culturali del Comune. Noi stanziamo le somme e paghiamo al massimo una quota delle spese rendicontate per l’evento, riferendosi al preventivo che era allegato alla richiesta di patrocinio. Il procedimento dovrebbe essere noto al veterano consigliere Rosini, ma a quanto pare non ha ancora, dopo molti anni, compreso come funziona il procedimento amministrativo per questo tipo di eventi. Parlare di “sprechi” è falso e denigratorio verso chi ha lavorato con impegno e serietà all’organizzazione della manifestazione, offensivo per chi cerca di tenere viva la memoria e per gli italiani uccisi e infoibati”.

“La memoria si onora anche con gesti concreti e inclusivi, non con polemiche di parte. La Corsa del Ricordo ha fatto parlare di Grosseto in Italia essendo tra le poche città che la ospitavano; ha coinvolto cittadini e associazioni e ha portato in primo piano un tema che per decenni è stato ignorato proprio da quella sinistra che oggi vorrebbe darci lezioni di storia, senza averla studiata davvero o nascosta perché imbarazzante. Noi continueremo su questa strada: ricordare, unire, costruire. Il resto lo lasciamo alle polemiche sterili del Partito Democratico e dei suoi rappresentanti”, concludono Fabrizio Rossi e Andrea Guidoni.



