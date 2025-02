Botta e risposta: Pd Follonica risponde a Agostino Ottaviani FDI)

Follonica: "Di fronte a una questione seria come la sicurezza e il futuro del Carnevale Follonichese, FDI ha deciso di replicare con battute e chiacchiere da bar: l'unica risposta che ricevono cittadini e volontari è un tentativo di rionia mal riuscito. Ci accusano di “chiacchiere”, ma la verità è che in otto mesi questa giunta non ha mosso un dito. E invece di spiegare perché, provano a distrarre l’attenzione parlando del passato. Una tecnica già vista, ma che non funziona: i cittadini vogliono sapere cosa sta facendo chi governa oggi, non sentire scuse su chi governava ieri.

Ma dal vuoto cosmico del comunicato di Agostino Ottaviani emergono, a sua insaputa, tre aspetti degni di nota. Il primo aspetto è quel voler mettere a tacere, usando una sua espressione, le opinioni discordi. Si mettano l'animo in pace, Ottaviani ed il suo partito, Fratelli d'Italia: in questo Paese vige ancora una regime democratico e il PD e le opposizioni svolgeranno fino in fondo il proprio ruolo, facendo domande, incalzando la maggioranza, esprimendo le proprie opinioni e proposte, con buona pace di chi vorrebbe zittirci tutti perché teme il confronto. Il secondo aspetto è l'iperprotagonismo di Ottaviani su ogni questione, mentre Sindaco e giunta tacciono, a conferma del fatto che il 'sindaco civico' è stato un miraggio, così come lo è la giunta 'civica'. L'attuale maggioranza è chiaramente a trazione centrodestra ed in particolare Fratelli d'Italia la fa da leone, sebbene qualcuno li consideri 'alleati scomodi'. Nel vuoto giro di parole di Ottaviani non vi è nessuna risposta in merito alle questioni poste: che ne è del progetto della Cittadella del Carnevale? A che punto è il bando di gara?

E' vero quel che si riferisce, che il centrodestra sul tema è diviso e il Sindaco non sappia che pesci prendere? Se Buoncristiani e la sua amministrazione hanno una strategia, la dicano chiaramente. Se non ce l’hanno, almeno abbiano l’onestà di ammetterlo. Purtroppo anche evitare di rispondere è una risposta: il progetto della Cittadella del Carnevale sembra davvero essere in alto mare", termina la nota del Pd Follonica.