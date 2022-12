Botta e risposta. Il sindaco Giuntini: “Gasperi diffonde delle fake news”

Il primo cittadino di Massa Marittima chiarisce sulla rotonda di viale del Risorgimento



Massa Marittima: “Gasperi diffonde delle fake news”. così il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, replica alle affermazioni del segretario locale del Pci, che a mezzo stampa sostiene che sia più alto il numero di incidenti che si sono verificati all’incrocio della galleria del Minatore, rispetto a quelli registrati tra viale Risorgimento e la strada provinciale 151.

“I dati – afferma il sindaco – dimostrano l’esatto contrario di quello che dice Gasperi: i sinistri sono stati più numerosi su viale del Risorgimento. Questo non significa che l’incrocio della Galleria del Minatore non sia pericoloso, ma purtroppo si presta ancora meno alla realizzazione di una rotatoria perché non c’è abbastanza spazio”.





“Rispetto alle considerazioni del segretario del Pci di Massa Marittima sulla dubbia utilità dell'opera ai fini della sicurezza, - prosegue il sindaco – rispondo che è prioritaria per ridurre gli incidenti, soprattutto quelli causati dalla velocità delle automobili che percorrono via Massetana, sia in salita che in discesa. La rotatoria impone, infatti, di rallentare. L’intervento ci consente inoltre di riqualificare l’ingresso alla città di Massa Marittima. Questo è l’altro obiettivo dell’amministrazione comunale. Si può dissentire, o pensarla diversamente su quanto sia prioritario avere un ingresso accogliente e decoroso, l’importante è agire sempre con correttezza, invece di dare notizie non verificate o addirittura false. Ad opera terminata, quando completeremo l’intervento con le aiuole, saranno i cittadini e i turisti a fare le loro valutazioni. Gasperi fa riferimento anche ad una ipotesi di una seconda rotonda sulla provinciale 151, all’incrocio con Le Coste a poche centinaia di metri di distanza dall’altra. Smentisco questa notizia. La realizzazione di questa rotatoria non è mai stata all’ordine del giorno: non solo non è mai stata progettata, ma neppure pensata dall’amministrazione comunale. Rispetto alle osservazioni di Gasperi sui problemi che possono presentarsi al passaggio di bus e mezzi pensanti lo rassicuro che le rotonde vengono progettate con un programma ad hoc. Ed è quello che ha fatto lo studio Ingeo, a cui è affidata la progettazione e la direzione dei lavori. Inoltre, è previsto per tutte le rotonde, un periodo di verifica prima dell’ultimazione dell’opera. Alcune modifiche sono già state fatte, come lo smusso in corrispondenza di via Togliatti e non escludo che se ne possano fare altre. In ogni caso sono già state eseguite anche le verifiche per quel che riguarda il passaggio degli autobus e nei prossimi giorni saranno fatte delle prove di passaggio con gli autoarticolati”.

“Parlando di sicurezza e decoro – conclude Marcello Giuntini – voglio rispondere anche ad una domanda frequente dei massetani, che si chiedono perché la rotonda in fondo a Schiantapetto sulla strada 439 non viene tenuta meglio. È necessario spiegare che ad oggi Anas non ci consente di effettuare opere su un’arteria di competenza statale. Ci stiamo lavorando per capire se c’è un modo per intervenire, magari adottando la rotonda come Comune”.