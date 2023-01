Botta e risposta: FDI risponde al segretario dell’unione comunale del Pd Grosseto

Grosseto: “Ci viene veramente da sorridere quando leggiamo in una nota apparsa sulla stampa locale, che secondo il Pd comunale di Grosseto, l’On.le Rossi prenderebbe in giro gli elettori grossetani in quanto non li rappresenterebbe in modo adeguato perché eletto in Parlamento, e perché come loro vorrebbero, ha annunciato che dimetterà solamente dalla carica di vicesindaco, ma non da quella della giunta comunale”, così Fratelli d’Italia Grosseto, risponde a Cozzupoli, segretario dell’unione comunale Pd Grosseto.



“Senti da che pulpito arriva la predica. - commentano FDI Grosseto – Vorremmo ricordare che Fabrizio Rossi ha sempre rappresentato gli interessi degli elettori e cittadini grossetani, sia da amministratore prima, che oggi nella doppia veste di parlamentare e amministratore locale. Il Pd grossetano, prima sparare a vanvera sul mucchio, si faccia un vero e proprio esame di coscienza in casa propria e sui propri rappresentanti eletti in parlamento”.

“Vorremmo ricordare a Cozzupoli e compagni che se non fosse stato ripescato alla Camera dei Deputati Marco Simiani, l’unica rappresentante del Pd nella provincia di Grosseto sarebbe stata una certa On.le Laura Boldrini, eletta come capolista nelle fila del Pd nel listino proporzionale Grosseto, Siena, Arezzo e Livorno, la quale non si è mai vista a Grosseto e dintorni, se non una volta in campagna elettorale. La quale, una volta eletta, a Grosseto e provincia ne abbiamo letteralmente perso le tracce”.

“Poi sulla boutade del doppio incarico - proseguono da FDI Grosseto – vorremmo ricordare che sono tantissimi quei parlamentari di ogni schieramento politico, sia di centrosinistra che di centrodestra, che nel nostro Paese portano avanti onestamente e con impegno il doppio incarico di parlamentare e amministratore. Non ultimo, vorremmo ricordare agli amici del Pd, quello del loro senatore Silvio Franceschelli, che attualmente ricopre la carica di sindaco di Montalcino”.

“Quindi, prima di fare morali ed emettere sentenze sull’onestà intellettuale, e dare giudizi politici sulle capacità di Fabrizio Rossi nel rappresentare il territorio e quindi gli interessi dei cittadini grossetani e non solo, è bene che il Pd grossetano si faccia un vero e proprio esame di coscienza interno sugli errori politici che ha fatto, e ne tragga le conseguenze. Fabrizio Rossi ha dimostrato un attaccamento alla città come mai nessuno prima. Rossi è una persona seria, preparata che ha sempre rappresentato a 360 gradi la comunità grossetana, rispettando sempre il patto con gli elettori. Questa morale da quattro soldi non se la possono permettere i “democratici” che da sempre sono la rovina del nostro territorio”, termina la nota di Fratelli d’Italia Grosseto.