Boscaglia (Lega): “Sul Polo 0-6 serve equilibrio tra pubblico e privato”

Follonica: “Il nuovo polo scolastico 0-6 anni non è solo una questione edilizia: è una scelta che avrà conseguenze profonde sul bilancio comunale, sul tessuto sociale e sull'economia locale”. Così il consigliere comunale della Lega Stefano Boscaglia interviene nel dibattito aperto sul progetto, rivendicato dalla minoranza di centrosinistra.

Secondo Boscaglia, il piano presenta criticità rilevanti: ai costi di costruzione si sommano quelli di gestione, manutenzione e arredi, “un onere che – sottolinea – rischia di sottrarre risorse ad altri settori vitali per la comunità”.

Ma la preoccupazione principale riguarda l'impatto sulle strutture private già attive. "Si è scelta la strada di una nuova struttura pubblica basandosi su una previsione irrealistica di aumento delle nascite, quando invece i dati demografici indicano un netto calo. Così facendo - avverte - si rischia di danneggiare le imprese private che da anni offrono servizi educativi di qualità alle famiglie follonichesi".

Per la Lega, conclude Boscaglia, "la libertà di scelta educativa è un principio irrinunciabile. Servono soluzioni che permettano a pubblico e privato di convivere e prosperare, garantendo servizi migliori e stimolando una sana concorrenza".

Il consigliere esprime quindi pieno sostegno alla linea del sindaco Buoncristiani e del vicesindaco Danilo Baietti, “che stanno affrontando la questione con prudenza e visione, cercando la soluzione più equilibrata per il bene delle famiglie e dell'intera città”.



