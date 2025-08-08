Borse di studio: pubblicato l'avviso sul sito della Fondazione Polo Universitario Grossetano

Grosseto: Il Comune di Grosseto e la Fondazione Polo Universitario Grossetano rinnovano il proprio impegno a favore del diritto allo studio e della valorizzazione del merito scolastico, con la pubblicazione di un avviso pubblico per l’assegnazione di 15 borse di studio, destinate agli studenti residenti nel Comune di Grosseto che si immatricoleranno per l’anno accademico 2025/2026 a uno dei corsi di laurea dell’Università di Siena attivi presso la sede grossetana.

L’importo complessivo stanziato ammonta a 15mila euro, con cinque aree disciplinari interessate, per ciascuna delle quali sono previste 3 borse di studio:

- Economia e commercio; Giurisprudenza

- Infermieristica

- Scienze dell’educazione e della formazione; Scienze della formazione primaria

- Scienze chimiche; Tecnologia per l’ambiente, le costruzioni ed il territorio

- Scienze politiche; Scienze storiche e del patrimonio culturale

“Crediamo fortemente nel valore della formazione universitaria e vogliamo che ogni giovane grossetano abbia la possibilità di intraprendere un percorso di crescita culturale e professionale senza ostacoli economici – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore all’Università Luca Agresti e l’assessore al Bilancio Simona Rusconi –. Le borse di studio rappresentano un modo concreto per sostenere chi dimostra impegno e talento, ma anche per rafforzare il legame tra il territorio e l’istruzione superiore”.

Entusiasta anche la presidente della Fondazione Polo Universitario Gabriella Papponi Morelli che commenta: "Un plauso all'Amministrazione comunale di Grosseto, che mettendo a disposizione 15 borse di studio non solo premia gli studenti meritevoli, ma dimostra loro che possono proseguire il percorso universitario anche nella loro città, usufruendo di corsi di laurea dell'Università di Siena. Per altro è notizia di questi giorni che l'ateneo senese è terzo in Italia tra quelli di medie dimensioni secondo la classifica del Censis, ed a livello internazionale rientra nel 2,6% dei migliori atenei mondiali secondo il CWR (Central World University Rankings) per la qualità dell'insegnamento”.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 10 novembre 2025 alla segreteria della Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori, oppure trasmesse via pec all’indirizzo: pologr@pec.it.

Le stesse saranno collocate in graduatoria secondo un ordine determinato dal valore decrescente del voto dell’Esame di Stato.

Nel caso in cui le domande ammesse per singolo corso siano inferiori al numero di borse disponibili, i benefici non distribuiti verranno riassegnati secondo i seguenti criteri:

- In via prioritaria, una borsa di studio sarà assegnata attingendo da una graduatoria tra le domande ammissibili ma inizialmente escluse, relative al corso che ha ricevuto il maggior numero di richieste.

- Le eventuali borse residue saranno assegnate secondo una graduatoria generale basata sui medesimi criteri, includendo tutte le domande ammissibili non soddisfatte per mancanza di disponibilità.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito della Fondazione Polo Universitario Grossetano: www.polouniversitariogrosseto.it