Borsa studio intitolata a “Roberto Visconti” per studenti universitari della facoltà di ingegneria

Porto Santo Stefano: C’è ancora tempo per presentare domanda per la borsa di studio intitolata a “Roberto Visconti” per studenti universitari della facoltà di ingegneria, bandita dalla Fondazione Enrico Castellini e patrocinata dal Comune di Monte Argentario.



Il termine fissato nel bando per fare richiesta è il 31 gennaio 2024. Entro quella data gli interessati dovranno inviare all’ indirizzo Fondazione Enrico Castellini - Via dei Cosmati n. 9 - 00193 Roma la domanda di partecipazione.

L’iniziativa è della Fondazione Enrico Castellini, Ente Filantropico del Terzo Settore, che allo scopo di onorare la memoria di Roberto Visconti, ingegnere che ha svolto la sua attività professionale a Monte Argentario nonché di aiutare chi si trovi in una situazione di disagio economico ha bandito per il 2024 una Borsa di Studio per studenti universitari della Facoltà di Ingegneria di qualunque Università Italiana residenti a Monte Argentario. L’Amministrazione Comunale ha ritenuto aderire all’iniziativa nel ricordo dell’Ing.Visconti, venuto a mancare nel gennaio scorso, che svolse dal 1999 al 2004 attività di consigliere comunale di Monte Argentario.

Si ricorda che possono presentare domanda studenti universitari di età non superiore a 25 anni, cittadini italiani residenti nel Comune di Monte Argentario, iscritti al II anno di uno dei corsi di Laurea Triennali o Magistrali o al III anno dei corsi di Laurea Magistrali della Facoltà d’Ingegneria, che non abbiano un reddito familiare annuo, compreso il proprio, superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila) (certificazione ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

La borsa di studio è di durata biennale e di importo complessivo di Euro 8.000,00 lordi.

Il vincitore della Borsa di Studio dovrà frequentare il Corso di Laurea in Ingegneria e dovrà superare nel biennio 2023/24-2024/25 almeno 3 esami (da comunicare alla Fondazione) per ogni anno del corso di laurea al quale è iscritto. Dovrà, inoltre, sotto la guida di un tutor (che verrà indicato dalla Fondazione), presentare entro il 31 maggio 2025 una tesi avente come argomento: “Progettualità in merito al recupero e riutilizzo dell’area ex Aereonautica Militare in Porto Santo Stefano” (con la precisazione che l’indirizzo universitario del borsista potrà determinare l’impostazione della tesi stessa).