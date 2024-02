Borsa Mercato del Lavoro 2024: 148 le Aziende turistiche che offrono un impiego

Grosseto: I giorni 6 e 7 febbraio si è svolta presso la Sala Eden di Grosseto la dodicesima edizione della Borsa Mercato del Lavoro. Hanno partecipato 148 Aziende turistiche con offerte di lavoro di alta profilatura.



Per quanto riguarda il numero di candidati il totale è di 514 registrazioni durante le due giornate. Un numero importante viene riscontrato nella partecipazione degli studenti degli Istituti Alberghieri sia di Grosseto che di Orbetello e dell'Istituto Turistico di Grosseto.

Le Aziende presenti durante la manifestazione, hanno riscontrato nei candidati una pregressa esperienza nel settore e rispetto allo scorso anno evidenziamo profili professionali rispondenti alle richieste delle stesse.

«Un ringraziamento va al Comune di Grosseto – si legge nella nota – che ogni anno ci ospita e alla nostra organizzazione formata dai due coordinatori Eleonora Angeli per Federalberghi, Andrea Ferretti per Filcams Cgl e dagli altri rappresentanti del comitato di gestione nelle persone di Gabriella Orlando per Fipe Confcommercio, Dorsaf Oueslati per Uiltucs Uil, Alessio Albertazzi per Faita Toscana e Simone Gobbi per Fisascat Cisl».

Presso il Centro Servizi in via Oberdan 11 a Grosseto, la segretaria Francesca Tommasini continuerà nella ricerca del personale per le aziende iscritte all'EBTT.

Per chi volesse partecipare agli Open Day si può rivolgere al numero di tel 0564.416375 oppure scrivere una mail all'indirizzo grosseto@ebtt.it