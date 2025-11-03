Borsa di studio SuperNews: opportunità per gli studenti che presenteranno un progetto sui Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026

SuperNews propone una nuova opportunità per milioni di universitari italiani. Quest'anno, la testata sportiva offre agli studenti la possibilità di ottenere una borsa di studio grazie alla realizzazione di un progetto dedicato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

In particolare, ai partecipanti è richiesta la creazione di una rivista pensata per la fruizione online che promuova l’evento ad alta quota e in grado di avvicinare alla grande competizione internazionale anche quella fetta di pubblico lontana dal mondo degli sport invernali, attraverso un progetto dotato di una veste grafica originale, una scrittura coinvolgente e uno spazio dedicato alla presentazione e agli approfondimenti sugli atleti partecipanti.

La borsa di studio, dal valore di 500 euro, potrà coprire le spese sostenute per i libri di testo, i materiali per il corso, le tasse universitarie, i viaggi di istruzione o le spese quotidiane per il mantenimento.

Tutti i dettagli e i requisiti per partecipare sono disponibili sul sito istituzionale dell'iniziativa: news.superscommesse.it

«Il programma "Borsa di Studio SuperNews" - dichiara lo staff della testata – intende valorizzare e facilitare lo sviluppo di nuove professionalità in ambito umanistico, premiando studenti e appassionati meritevoli che abbiano già dimostrato, durante il loro percorso accademico, una forte propensione per nuovi media, comunicazione e giornalismo».

Per candidarsi occorre:

1. Essere uno studente iscritto a un'università italiana e, in particolare, a un corso di laurea triennale o specialistica di una delle seguenti Facoltà: Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia;

2. Poter dimostrare l'impegno e l’interesse, nel proprio percorso accademico, per il mondo del giornalismo sportivo attraverso:

- Un documento che attesti l’iscrizione all’Università e il piano di studi con gli esami sostenuti ed esiti;

- Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la passione per il mondo dello sport e, in particolare, per gli sport invernali. La lettera motivazionale dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La domanda di partecipazione e il progetto dovranno essere inoltrati e presentati all’indirizzo mail Francesca.Capone@fairplaysportsmedia.com entro e non oltre il 31 Dicembre 2025.



