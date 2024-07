Born to dance torna a Scarlino

Scarlino: Mercoledì 31 luglio in piazza Gramsci, dalle 21.30, andrà in scena lo spettacolo di danza "Born to dance". L’ingresso è gratuito. La scuola di ballo "Odissea 2001" è ospite fissa dell’estate scarlinese fin dalle prime battute: lo show alterna sul palco tantissimi ballerini di tutte le età che grazie a coreografie, musiche, scenografie, costumi, divertono e coinvolgono il pubblico.