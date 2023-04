Boom di convocazioni per le giovanili del Big Mat Bsc: gli under 12

Benelli e Fontana vestiranno l’azzurro. Saranno ventidue gli atleti biancorossi, tra softball e baseball, che parteciperanno ai raduni delle rappresentative della Toscana in vista del Torneo delle Regioni



Grosseto: Incetta di convocazioni per il settore giovanile del Big Mat Bsc Grosseto. La nazionale italiana under 12, per il raduno di Bologna del 10 e dell’11 aprile, ha chiamato a indossare l’azzurro Gianmaria Fontana e Serse Benelli, in vista delle ultime selezioni per l’Europeo 2023. “Il lavoro paga sempre – commenta Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 -. Per questa ragione dobbiamo continuare ad allenarci e a mettere sempre il massimo impegno in tutti gli allenamenti e gare della stagione. La convocazione di Fontana e Benelli deve essere un motivo in più per tutti i ragazzi biancorossi a migliorarsi e crescere”.

La rappresentativa della Toscana, in vista del Torneo delle regioni, ha convocato ben nove atlete biancorosse per il softball e tredici ragazzi del Bsc Grosseto per il baseball. “Siamo davvero soddisfatti – spiega Roberto Piccioli, vicepresidente e direttore sportivo del Big Mat Bsc Grosseto – delle tante convocazioni che i nostri atleti e atlete stanno riscuotendo dalla Toscana. Ancora una volta ci tengo a sottolineare il grande lavoro dei nostri manager, coach e dirigenti che ci permette di poter vantare un vastissimo numero di giocatori di rilievo nel nostro settore giovanile”.

Per la Little league di softball, che si allenerà a Livorno il 10 aprile, ci saranno: Viola De Gennaro, Ginevra Simoni, Natascia Aquilani, Sveva Miglianti e Francesca Monaci. Mentre per la categoria Junior league sono state convocate Ginevra Fontana, Beatrice Innocenti, Margherita Secciani e Alessia Neosi.

Per il baseball, invece, sempre il 10 aprile ad Arezzo, si ritroverà la Senior e la Junior league. Per la prima categoria sono stati convocati Alessandro Dragoni, Matteo Galli, Alessio Ginnesi, Thomas Lisci, Leonardo Mangani, Lorenzo Orlandini ed Edoardo Porto. Mentre per la Junior league, che si troverà a Lastra a Signa, i biancorossi presenti saranno Gregorio Pugliese e Riccardo Risico.

La Little league, infine, si ritroverà il 25 aprile ad Arezzo e i convocati sono Serse Benelli, Gianmaria Fontana, Alessandro Mangani e Alessio Secciani.