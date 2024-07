Bonus Tari 2023, il Comune eroga oltre 51mila euro

Grosseto: Il 2023 è stato un annus horribilis per molti imprenditori che hanno visto lievitare il costo dell'energia e di conseguenza le fatture da pagare. Il Comune ha dunque deciso di offrire il proprio sostegno. “Nasce da questi presupposti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Bilancio Simona Rusconi - il bando "Ausilio Tari - caro energia" che ha visto l'Ente mettere a disposizione un fondo di 150mila euro”. Alla fine del vaglio relativo ai requisiti sono state ben 173 le posizioni ritenute idonee a ricevere il beneficio per un importo complessivo di oltre 51mila 400 euro: tutte utenze di attività produttive, quindi non domestiche.

“Ogni impresa – spiegano sindaco e assessore – ha potuto giovare di un contributo pari al 50 per cento dell'ammontare della Tari 2023 per un importo massimo di 500 euro. Come amministrazione siamo molto soddisfatti di poter dare un sostegno concreto al tessuto produttivo grossetano: l'innalzamento dei costi dell'energia è stato un vero e proprio salasso per tante aziende. Molte realtà, anche le più solide, proprio per coprire le voci di bilancio relative alle uscite per fatture in ambito energetico, si sono trovate a dover fare i conti con un ridimensionamento degli investimenti o comunque nella gestione quotidiana del lavoro. Tutto ciò è andato ulteriormente ad appesantire una situazione già di per sé non facile che vede interi comparti ripartire pian piano dopo gli anni del Covid”.